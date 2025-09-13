https://ria.ru/20250913/svo-2041637588.html
ВСУ за сутки потеряли до 480 боевиков в зоне действий "Центра"
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, Украина потеряла за сутки до 480 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Родинское, Димитров, Красноармейск и Муравка Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
