https://ria.ru/20250913/svo-2041637588.html

ВСУ за сутки потеряли до 480 боевиков в зоне действий "Центра"

ВСУ за сутки потеряли до 480 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 13.09.2025

ВСУ за сутки потеряли до 480 боевиков в зоне действий "Центра"

Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, Украина потеряла за сутки до 480 военнослужащих, две бронемашины, сообщили РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T12:08:00+03:00

2025-09-13T12:08:00+03:00

2025-09-13T12:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284677_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc4492261239c2fc4b2808363e40f305.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, Украина потеряла за сутки до 480 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Родинское, Димитров, Красноармейск и Муравка Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250913/rossiya-2041637192.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф