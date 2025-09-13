https://ria.ru/20250913/svo-2041637401.html

ВСУ за сутки потеряли до 160 боевиков в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли до 160 боевиков в зоне действий "Севера"

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Павловка, Юнаковка и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Чугуновка и Артельное Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.Уточняется, что ВСУ потеряли "до 160 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и артиллерийское орудие"."Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, восемь складов боеприпасов и материальных средств", - добавили в МО РФ.

