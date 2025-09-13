Рейтинг@Mail.ru
"Уральский Раскольников" убил пожилую пару ради 700 рублей - РИА Новости, 13.09.2025
17:20 13.09.2025 (обновлено: 17:55 13.09.2025)
"Уральский Раскольников" убил пожилую пару ради 700 рублей
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. "Уральский Раскольников" Денис Писчиков убил пожилую супружескую пару ради 700 рублей и пакета продуктов, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Уже осужденный за убийство 14 стариков маньяк спустя почти 20 лет в колонии признался еще в трех убийствах. Он рассказал, что в 2002 году убил чету пенсионеров, спавших в своем доме. После убийства Писчиков "в помещении кухни выпил из бутылки водку, обыскал дом, нашел на шкафу лодку и похитил денежные средства около 700 рублей". Помимо этого, установил суд, он забрал из дома часы "Победа", будильник и продукты в пакете. Согласно показаниям свидетелей, у убитых на кухне были консервы, сливочное масло, подсолнечное масло и чай. На суде Писчиков не смог вспомнить, куда дел лодку, и предположил, что деньги, скорее всего, потратил на продукты. В доме еще одной пенсионерки, в убийстве которой он признался, ничего ценного не было. Первый приговор Писчикову Мособлсуд вынес в 2004 году, признав его виновным в 14 убийствах. Уже в колонии он рассказал о не раскрытых на тот момент убийствах. Позднее суд признал его виновным в убийстве еще трех стариков. За манеру убивать стариков топором СМИ называли его "Раскольниковым" и "Тварью дрожащей", затем добавили эпитет "уральский", поскольку он родился в Свердловской области.
происшествия, свердловская область, московский областной суд
Происшествия, Свердловская область, Московский областной суд
© Фото : СУ СКР по Владимирской областиДенис Писчиков на месте одного из убийств
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. "Уральский Раскольников" Денис Писчиков убил пожилую супружескую пару ради 700 рублей и пакета продуктов, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Уже осужденный за убийство 14 стариков маньяк спустя почти 20 лет в колонии признался еще в трех убийствах.
Он рассказал, что в 2002 году убил чету пенсионеров, спавших в своем доме. После убийства Писчиков "в помещении кухни выпил из бутылки водку, обыскал дом, нашел на шкафу лодку и похитил денежные средства около 700 рублей".
Помимо этого, установил суд, он забрал из дома часы "Победа", будильник и продукты в пакете. Согласно показаниям свидетелей, у убитых на кухне были консервы, сливочное масло, подсолнечное масло и чай.
На суде Писчиков не смог вспомнить, куда дел лодку, и предположил, что деньги, скорее всего, потратил на продукты.
В доме еще одной пенсионерки, в убийстве которой он признался, ничего ценного не было.
Первый приговор Писчикову Мособлсуд вынес в 2004 году, признав его виновным в 14 убийствах. Уже в колонии он рассказал о не раскрытых на тот момент убийствах.
Позднее суд признал его виновным в убийстве еще трех стариков.
За манеру убивать стариков топором СМИ называли его "Раскольниковым" и "Тварью дрожащей", затем добавили эпитет "уральский", поскольку он родился в Свердловской области.
ПроисшествияСвердловская областьМосковский областной суд
 
 
