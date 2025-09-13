https://ria.ru/20250913/sud-2041702456.html
"Уральский Раскольников" убил пожилую пару ради 700 рублей
2025-09-13T17:20:00+03:00
2025-09-13T17:20:00+03:00
2025-09-13T17:55:00+03:00
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. "Уральский Раскольников" Денис Писчиков убил пожилую супружескую пару ради 700 рублей и пакета продуктов, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Уже осужденный за убийство 14 стариков маньяк спустя почти 20 лет в колонии признался еще в трех убийствах. Он рассказал, что в 2002 году убил чету пенсионеров, спавших в своем доме. После убийства Писчиков "в помещении кухни выпил из бутылки водку, обыскал дом, нашел на шкафу лодку и похитил денежные средства около 700 рублей". Помимо этого, установил суд, он забрал из дома часы "Победа", будильник и продукты в пакете. Согласно показаниям свидетелей, у убитых на кухне были консервы, сливочное масло, подсолнечное масло и чай. На суде Писчиков не смог вспомнить, куда дел лодку, и предположил, что деньги, скорее всего, потратил на продукты. В доме еще одной пенсионерки, в убийстве которой он признался, ничего ценного не было. Первый приговор Писчикову Мособлсуд вынес в 2004 году, признав его виновным в 14 убийствах. Уже в колонии он рассказал о не раскрытых на тот момент убийствах. Позднее суд признал его виновным в убийстве еще трех стариков. За манеру убивать стариков топором СМИ называли его "Раскольниковым" и "Тварью дрожащей", затем добавили эпитет "уральский", поскольку он родился в Свердловской области.
