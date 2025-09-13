https://ria.ru/20250913/spetsoperatsiya-2041717131.html

Спецоперация, 13 сентября: российские военные освободили Новониколаевку

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496444_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_0a23b35e033c30cd0e5d9d1d2237667c.jpg

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. В результате активных наступательных действий подразделений российской группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в субботу. Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1370 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ. Запад и его помощь УкраинеМинистры финансов G7 договорились изучить механизмы увеличения финансовой поддержки Украины, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление. Министр финансов США Скот Бессент в разговоре с коллегами из G7 "приветствовал намерение изучить использование замороженных российских активов", сообщает американское ведомство. Как сообщило украинское издание "Обозреватель", бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили в Одессе. По информации украинского министерства финансов, Украина получит 246 миллионов долларов в кредит от Японии. Президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО ввести пошлины на уровне 50-100% против товаров из Китая, поскольку утверждает, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта. Как заявил премьер-министр Испания Педро Санчес, Мадрид направит авиацию для участия в новой инициативе НАТО по укреплению позиций на восточном фланге альянса. Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили в Одессе, сообщило украинское издание "Обозреватель". СВО продолжаетсяКак сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, командование ВСУ перебросило 421-й батальон беспилотных систем "Сапсан" десантно-штурмовых войск с донецкого направления на сумское. Кроме того, источник сообщил агентству о том, что ВСУ потеряли большое количество личного состава и технику в районе Юнаковки на сумском направлении. По информации в российских силовых структурах, группа 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ попала в окружение возле Амбарного на харьковском направлении, еще три боевые группы уничтожены. Офицеры Главного управления разведки (ГУР) Украины сдались в плен бойцам ВДВ России на запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир отдельного отряда специального назначения с позывным "Викинг". У Украины мало шансов победить Россию без прямого вмешательства западных войск, так как в стране почти закончился "человеческий ресурс", заявил экс-руководитель главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-майор Василий Вовк.

2025

