Спецоперация, 13 сентября: российские военные освободили Новониколаевку
Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" . Архивное фото
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. В результате активных наступательных действий подразделений российской группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в субботу.
Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1370 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.
Подразделения группировки "Восток" освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
Запад и его помощь Украине
Министры финансов G7 договорились изучить механизмы увеличения финансовой поддержки Украины, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление.
Министр финансов США Скот Бессент в разговоре с коллегами из G7 "приветствовал намерение изучить использование замороженных российских активов", сообщает американское ведомство.
По информации украинского министерства финансов, Украина получит 246 миллионов долларов в кредит от Японии.
Президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО ввести пошлины на уровне 50-100% против товаров из Китая, поскольку утверждает, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта.
Как заявил премьер-министр Испания Педро Санчес, Мадрид направит авиацию для участия в новой инициативе НАТО по укреплению позиций на восточном фланге альянса.
Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили в Одессе, сообщило украинское издание "Обозреватель".
СВО продолжается
Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, командование ВСУ перебросило 421-й батальон беспилотных систем "Сапсан" десантно-штурмовых войск с донецкого направления на сумское. Кроме того, источник сообщил агентству о том, что ВСУ потеряли большое количество личного состава и технику в районе Юнаковки на сумском направлении.
По информации в российских силовых структурах, группа 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ попала в окружение возле Амбарного на харьковском направлении, еще три боевые группы уничтожены.
У Украины мало шансов победить Россию без прямого вмешательства западных войск, так как в стране почти закончился "человеческий ресурс", заявил экс-руководитель главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-майор Василий Вовк.
