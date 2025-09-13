https://ria.ru/20250913/sobyanin-2041675146.html
Собянин высоко оценил Национальный космический центр в Москве
Собянин высоко оценил Национальный космический центр в Москве - РИА Новости, 13.09.2025
Собянин высоко оценил Национальный космический центр в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Национальный космический центр в столице одним из самых современных РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T15:26:00+03:00
2025-09-13T15:26:00+03:00
2025-09-13T15:35:00+03:00
москва
сергей собянин
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041676577_0:285:3133:2047_1920x0_80_0_0_82931703ecd9434c5e135b5417c92bef.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Национальный космический центр в столице одним из самых современных"Уважаемый Владимир Владимирович (Путин - ред.), по вашему поручению построили новый уникальный инженерный комплекс для нашей корпорации космической. По сути дела новый дом для "Роскосмоса". Я думаю, что это один из самых современных и технологичных комплексов в мире", - сказал Собянин во время открытия инфраструктурных объектов Москвы.Он отметил, что здание Национального космического центра - это начало реорганизации депрессивной зоны.
https://ria.ru/20250913/putin-2041676133.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041676577_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e5cf95151dcaf8da3d5abbc7bd5e2ba7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, роскосмос
Москва, Сергей Собянин, Роскосмос
Собянин высоко оценил Национальный космический центр в Москве
Собянин назвал Национальный космический центр в Москве одним из самых развитых