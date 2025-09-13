https://ria.ru/20250913/sobyanin-2041675146.html

Собянин высоко оценил Национальный космический центр в Москве

Собянин высоко оценил Национальный космический центр в Москве - РИА Новости, 13.09.2025

Собянин высоко оценил Национальный космический центр в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Национальный космический центр в столице одним из самых современных РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Национальный космический центр в столице одним из самых современных"Уважаемый Владимир Владимирович (Путин - ред.), по вашему поручению построили новый уникальный инженерный комплекс для нашей корпорации космической. По сути дела новый дом для "Роскосмоса". Я думаю, что это один из самых современных и технологичных комплексов в мире", - сказал Собянин во время открытия инфраструктурных объектов Москвы.Он отметил, что здание Национального космического центра - это начало реорганизации депрессивной зоны.

