Рейтинг@Mail.ru
Собянин высоко оценил Национальный космический центр в Москве - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 13.09.2025 (обновлено: 15:35 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/sobyanin-2041675146.html
Собянин высоко оценил Национальный космический центр в Москве
Собянин высоко оценил Национальный космический центр в Москве - РИА Новости, 13.09.2025
Собянин высоко оценил Национальный космический центр в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Национальный космический центр в столице одним из самых современных РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T15:26:00+03:00
2025-09-13T15:35:00+03:00
москва
сергей собянин
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041676577_0:285:3133:2047_1920x0_80_0_0_82931703ecd9434c5e135b5417c92bef.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Национальный космический центр в столице одним из самых современных"Уважаемый Владимир Владимирович (Путин - ред.), по вашему поручению построили новый уникальный инженерный комплекс для нашей корпорации космической. По сути дела новый дом для "Роскосмоса". Я думаю, что это один из самых современных и технологичных комплексов в мире", - сказал Собянин во время открытия инфраструктурных объектов Москвы.Он отметил, что здание Национального космического центра - это начало реорганизации депрессивной зоны.
https://ria.ru/20250913/putin-2041676133.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041676577_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e5cf95151dcaf8da3d5abbc7bd5e2ba7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин, роскосмос
Москва, Сергей Собянин, Роскосмос
Собянин высоко оценил Национальный космический центр в Москве

Собянин назвал Национальный космический центр в Москве одним из самых развитых

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает новый Национальный космический центр в Москве
Президент РФ Владимир Путин посещает новый Национальный космический центр в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин посещает новый Национальный космический центр в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Национальный космический центр в столице одним из самых современных
"Уважаемый Владимир Владимирович (Путин - ред.), по вашему поручению построили новый уникальный инженерный комплекс для нашей корпорации космической. По сути дела новый дом для "Роскосмоса". Я думаю, что это один из самых современных и технологичных комплексов в мире", - сказал Собянин во время открытия инфраструктурных объектов Москвы.
Он отметил, что здание Национального космического центра - это начало реорганизации депрессивной зоны.
Президент РФ Владимир Путин посещает новый Национальный космический центр в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Путин поздравил всех причастных к космической отрасли с открытием НКЦ
Вчера, 15:30
 
МоскваСергей СобянинРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала