https://ria.ru/20250913/sobjanin-2041611066.html

Собянин поздравил москвичей с Днем города

Собянин поздравил москвичей с Днем города - РИА Новости, 13.09.2025

Собянин поздравил москвичей с Днем города

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города, отметив, что Москва всегда побеждала и становилась сильнее. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T09:25:00+03:00

2025-09-13T09:25:00+03:00

2025-09-13T09:25:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

россия

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0b/1749657710_0:0:3175:1786_1920x0_80_0_0_79faf82cf8f0a0915da5143da393288f.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города, отметив, что Москва всегда побеждала и становилась сильнее. "Дорогие москвичи, поздравляю вас с Днем города. Сегодня Москве 878 лет. Москва – сердце русских земель, древняя и вечно молодая столица. Москва – город-труженик, где во многом создается интеллектуальная и экономическая мощь нашей страны. Москва – город-герой, под стенами которого не раз решалась судьба Отечества. Множество суровых испытаний выпало на долю столицы, но всякий раз она побеждала и становилась сильнее. Так будет и в наши дни, когда Россия вновь ведет борьбу за суверенитет и безопасность", - сказал Собянин в видеообращении, опубликованном в его канале в мессенджере Max. Он отметил, что столица - один из самых больших и сильных городов, ведущий соревнования с лучшими столицами мира. Однако прежде всего Москва - родной дом, с которым связано множество личных событий. "Встреча с любимым человеком и рождение детей, успехи в учебе и достижения в труде, победа любимых спортивных команд, радость возвращения после поездки в далекие края. Дорогие сердцу места, улицы, бульвары и парки. Москва щедро делится с каждым своей широкой душой. И наша с вами задача – любить и беречь свой город. Желать ему только добра и не только желать, но и созидать, благодарно отдавая городу свои таланты, знания, умения и труд. С праздником, дорогие друзья! С днем рождения, Москва!" - подчеркнул мэр.

https://ria.ru/20250911/sobyanin-2041167866.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, сергей собянин