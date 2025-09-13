https://ria.ru/20250913/sobjanin-2041611066.html
Собянин поздравил москвичей с Днем города
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города, отметив, что Москва всегда побеждала и становилась сильнее. "Дорогие москвичи, поздравляю вас с Днем города. Сегодня Москве 878 лет. Москва – сердце русских земель, древняя и вечно молодая столица. Москва – город-труженик, где во многом создается интеллектуальная и экономическая мощь нашей страны. Москва – город-герой, под стенами которого не раз решалась судьба Отечества. Множество суровых испытаний выпало на долю столицы, но всякий раз она побеждала и становилась сильнее. Так будет и в наши дни, когда Россия вновь ведет борьбу за суверенитет и безопасность", - сказал Собянин в видеообращении, опубликованном в его канале в мессенджере Max. Он отметил, что столица - один из самых больших и сильных городов, ведущий соревнования с лучшими столицами мира. Однако прежде всего Москва - родной дом, с которым связано множество личных событий. "Встреча с любимым человеком и рождение детей, успехи в учебе и достижения в труде, победа любимых спортивных команд, радость возвращения после поездки в далекие края. Дорогие сердцу места, улицы, бульвары и парки. Москва щедро делится с каждым своей широкой душой. И наша с вами задача – любить и беречь свой город. Желать ему только добра и не только желать, но и созидать, благодарно отдавая городу свои таланты, знания, умения и труд. С праздником, дорогие друзья! С днем рождения, Москва!" - подчеркнул мэр.
