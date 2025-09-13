Рейтинг@Mail.ru
Собянин поздравил москвичей с Днем города - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:25 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/sobjanin-2041611066.html
Собянин поздравил москвичей с Днем города
Собянин поздравил москвичей с Днем города - РИА Новости, 13.09.2025
Собянин поздравил москвичей с Днем города
Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города, отметив, что Москва всегда побеждала и становилась сильнее. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T09:25:00+03:00
2025-09-13T09:25:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
россия
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0b/1749657710_0:0:3175:1786_1920x0_80_0_0_79faf82cf8f0a0915da5143da393288f.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города, отметив, что Москва всегда побеждала и становилась сильнее. "Дорогие москвичи, поздравляю вас с Днем города. Сегодня Москве 878 лет. Москва – сердце русских земель, древняя и вечно молодая столица. Москва – город-труженик, где во многом создается интеллектуальная и экономическая мощь нашей страны. Москва – город-герой, под стенами которого не раз решалась судьба Отечества. Множество суровых испытаний выпало на долю столицы, но всякий раз она побеждала и становилась сильнее. Так будет и в наши дни, когда Россия вновь ведет борьбу за суверенитет и безопасность", - сказал Собянин в видеообращении, опубликованном в его канале в мессенджере Max. Он отметил, что столица - один из самых больших и сильных городов, ведущий соревнования с лучшими столицами мира. Однако прежде всего Москва - родной дом, с которым связано множество личных событий. "Встреча с любимым человеком и рождение детей, успехи в учебе и достижения в труде, победа любимых спортивных команд, радость возвращения после поездки в далекие края. Дорогие сердцу места, улицы, бульвары и парки. Москва щедро делится с каждым своей широкой душой. И наша с вами задача – любить и беречь свой город. Желать ему только добра и не только желать, но и созидать, благодарно отдавая городу свои таланты, знания, умения и труд. С праздником, дорогие друзья! С днем рождения, Москва!" - подчеркнул мэр.
https://ria.ru/20250911/sobyanin-2041167866.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0b/1749657710_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_ffd6b6a311008db4dc7a03bd4ea8b65b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Россия, Сергей Собянин
Собянин поздравил москвичей с Днем города

Собянин назвал Москву городом-тружеником, где создается экономическая мощь РФ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Сергей Собянин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города, отметив, что Москва всегда побеждала и становилась сильнее.
«
"Дорогие москвичи, поздравляю вас с Днем города. Сегодня Москве 878 лет. Москва – сердце русских земель, древняя и вечно молодая столица. Москва – город-труженик, где во многом создается интеллектуальная и экономическая мощь нашей страны. Москва – город-герой, под стенами которого не раз решалась судьба Отечества. Множество суровых испытаний выпало на долю столицы, но всякий раз она побеждала и становилась сильнее. Так будет и в наши дни, когда Россия вновь ведет борьбу за суверенитет и безопасность", - сказал Собянин в видеообращении, опубликованном в его канале в мессенджере Max.
Он отметил, что столица - один из самых больших и сильных городов, ведущий соревнования с лучшими столицами мира. Однако прежде всего Москва - родной дом, с которым связано множество личных событий.
"Встреча с любимым человеком и рождение детей, успехи в учебе и достижения в труде, победа любимых спортивных команд, радость возвращения после поездки в далекие края. Дорогие сердцу места, улицы, бульвары и парки. Москва щедро делится с каждым своей широкой душой. И наша с вами задача – любить и беречь свой город. Желать ему только добра и не только желать, но и созидать, благодарно отдавая городу свои таланты, знания, умения и труд. С праздником, дорогие друзья! С днем рождения, Москва!" - подчеркнул мэр.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Собянин рассказал о росте коэффициента рождаемости в Москве
11 сентября, 12:36
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваРоссияСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала