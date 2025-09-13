https://ria.ru/20250913/samolet-2041630624.html
Самолет, летевший из Москвы в Геленджик, ушел на запасной аэродром
Самолет, летевший из Москвы в Геленджик, ушел на запасной аэродром - РИА Новости, 13.09.2025
Самолет, летевший из Москвы в Геленджик, ушел на запасной аэродром
Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Геленджик, из-за сильного ветра ушел на запасной аэродром в аэропорт в Минеральных Водах, сообщили в авиагавани... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T11:21:00+03:00
2025-09-13T11:21:00+03:00
2025-09-13T11:21:00+03:00
происшествия
геленджик
москва
минеральные воды
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153145/62/1531456288_0:61:3086:1797_1920x0_80_0_0_43a495a444294044aaea73aca78a2628.jpg
КРАСНОДАР, 13 сен – РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Геленджик, из-за сильного ветра ушел на запасной аэродром в аэропорт в Минеральных Водах, сообщили в авиагавани Геленджика. "В связи с ухудшением погодных условий (сильный северо-восточный ветер) рейс СУ1154 компании "Аэрофлот", следующий по маршруту "Шереметьево" - Геленджик,…, отправляется на запасной аэродром в аэропорт Минеральные Воды", - говорится в сообщении. По данным на табло "Аэрофлота", самолет совершил промежуточную посадку в Минеральных Водах в 10.38 мск и должен вылететь в Геленджик в 12.00 мск. Согласно данным на табло геленджикской авиагавани, самолет должен был вылететь из Геленджика обратно в Москву в 11.20 мск.
https://ria.ru/20250912/pobeda-2041414744.html
https://ria.ru/20250913/aeroport-2041604993.html
геленджик
москва
минеральные воды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153145/62/1531456288_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_6663732fa04cb6dcf7bb56297e4ca301.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, геленджик, москва, минеральные воды, аэрофлот, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Геленджик, Москва, Минеральные Воды, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт)
Самолет, летевший из Москвы в Геленджик, ушел на запасной аэродром
Летевший из Москвы в Геленджик самолет ушел на запасной аэродром в Минводах