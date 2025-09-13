Рейтинг@Mail.ru
Самолет, летевший из Москвы в Геленджик, ушел на запасной аэродром - РИА Новости, 13.09.2025
11:21 13.09.2025
Самолет, летевший из Москвы в Геленджик, ушел на запасной аэродром
КРАСНОДАР, 13 сен – РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Геленджик, из-за сильного ветра ушел на запасной аэродром в аэропорт в Минеральных Водах, сообщили в авиагавани Геленджика. "В связи с ухудшением погодных условий (сильный северо-восточный ветер) рейс СУ1154 компании "Аэрофлот", следующий по маршруту "Шереметьево" - Геленджик,…, отправляется на запасной аэродром в аэропорт Минеральные Воды", - говорится в сообщении. По данным на табло "Аэрофлота", самолет совершил промежуточную посадку в Минеральных Водах в 10.38 мск и должен вылететь в Геленджик в 12.00 мск. Согласно данным на табло геленджикской авиагавани, самолет должен был вылететь из Геленджика обратно в Москву в 11.20 мск.
Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
КРАСНОДАР, 13 сен – РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Геленджик, из-за сильного ветра ушел на запасной аэродром в аэропорт в Минеральных Водах, сообщили в авиагавани Геленджика.
"В связи с ухудшением погодных условий (сильный северо-восточный ветер) рейс СУ1154 компании "Аэрофлот", следующий по маршруту "Шереметьево" - Геленджик,…, отправляется на запасной аэродром в аэропорт Минеральные Воды", - говорится в сообщении.
По данным на табло "Аэрофлота", самолет совершил промежуточную посадку в Минеральных Водах в 10.38 мск и должен вылететь в Геленджик в 12.00 мск.
Согласно данным на табло геленджикской авиагавани, самолет должен был вылететь из Геленджика обратно в Москву в 11.20 мск.
