Самолет, летевший из Москвы в Геленджик, ушел на запасной аэродром

Самолет, летевший из Москвы в Геленджик, ушел на запасной аэродром

2025-09-13T11:21:00+03:00

КРАСНОДАР, 13 сен – РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Геленджик, из-за сильного ветра ушел на запасной аэродром в аэропорт в Минеральных Водах, сообщили в авиагавани Геленджика. "В связи с ухудшением погодных условий (сильный северо-восточный ветер) рейс СУ1154 компании "Аэрофлот", следующий по маршруту "Шереметьево" - Геленджик,…, отправляется на запасной аэродром в аэропорт Минеральные Воды", - говорится в сообщении. По данным на табло "Аэрофлота", самолет совершил промежуточную посадку в Минеральных Водах в 10.38 мск и должен вылететь в Геленджик в 12.00 мск. Согласно данным на табло геленджикской авиагавани, самолет должен был вылететь из Геленджика обратно в Москву в 11.20 мск.

