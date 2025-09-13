https://ria.ru/20250913/rossiya-2041692379.html
На заводе в Башкирии, где упал дрон, начался пожар
На заводе в Башкирии, где упал дрон, начался пожар - РИА Новости, 13.09.2025
На заводе в Башкирии, где упал дрон, начался пожар
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Производственная площадка предприятия в Башкирии, где упал дрон, получила незначительные повреждения, возник пожар, его ликвидируют, сообщил в субботу глава Башкирии Радий Хабиров. Ранее Хабиров сообщил, что нефтяное предприятие в Башкирии подверглось атаке БПЛА, один дрон упал на территории завода, погибших и пострадавших нет. "Производственная площадка получила незначительные повреждения, возник пожар, который в настоящее время ликвидируют. Все службы приведены в боевую готовность. На месте работают правоохранительные органы, руководство компании и представители Минэкологии. Ситуация находится на контроле", - сообщил он в Telegram-канале.
