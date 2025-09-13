https://ria.ru/20250913/rossiya-2041656281.html

ВС России на учениях "Запад-2025" уничтожили более 40 воздушных целей

ВС России на учениях "Запад-2025" уничтожили более 40 воздушных целей - РИА Новости, 13.09.2025

ВС России на учениях "Запад-2025" уничтожили более 40 воздушных целей

Зенитно-ракетные подразделения ВС РФ в ходе учения "Запад-2025" отразили удар свыше 40 целей, имитирующих беспилотники условного противника, сообщило Минобороны

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Зенитно-ракетные подразделения ВС РФ в ходе учения "Запад-2025" отразили удар свыше 40 целей, имитирующих беспилотники условного противника, сообщило Минобороны РФ в субботу. В российском военном ведомстве сообщили, что на полигоне "Борисовский" в рамках учения "Запад-2025" зенитно-ракетные подразделения отразили удар средств воздушного нападения условного противника "В ходе выполнения задач по противовоздушной обороне военнослужащие уничтожили более 40 целей, имитирующих БПЛА условного противника. Поражение целей производилось переносными ЗРК "Игла" с заранее подготовленных огневых позиций. Обнаружение малозаметных воздушных целей велось в условиях низкой облачности на высотах до 800 метров", - говорится в сообщении.

