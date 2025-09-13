https://ria.ru/20250913/pozhar-2041744934.html
Пожар уничтожил вещи блогеров на миллионы рублей, сообщили СМИ
Пожар уничтожил вещи блогеров на миллионы рублей, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.09.2025
Пожар уничтожил вещи блогеров на миллионы рублей, сообщили СМИ
В Подмосковье огонь уничтожил склад сервиса по хранению вещей "Чердак", сообщается на официальном сайте склада. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T21:33:00+03:00
2025-09-13T21:33:00+03:00
2025-09-13T21:33:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Подмосковье огонь уничтожил склад сервиса по хранению вещей "Чердак", сообщается на официальном сайте склада."10 сентября на нашем складе произошел пожар. К сожалению, вещи, находившиеся на хранении, были безвозвратно утеряны", — говорится в заявлении.В сервисе уточнили, что пожар случился не по их вине, и сейчас ведется официальное расследование. Команда "Чердака" также отметила, что сервис "уже остановил списания за услугу хранения, и в ближайшее время пришлет подробный план дальнейших действий".По информации Telegram-канала Mash, на складе сгорели брендовые вещи на миллионы рублей, многие из которых принадлежали блогерам и знаменитостям. По предварительный данным, общий ущерб от пожара может превысить миллиард рублей.
https://ria.ru/20250913/peterburg-2041688491.html
https://ria.ru/20250912/chelovek-2041525566.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
Пожар уничтожил вещи блогеров на миллионы рублей, сообщили СМИ
Mash: пожар на складе "Чердака" в Подмосковье уничтожил вещи на миллионы рублей