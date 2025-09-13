https://ria.ru/20250913/pozhar-2041744934.html

Пожар уничтожил вещи блогеров на миллионы рублей, сообщили СМИ

В Подмосковье огонь уничтожил склад сервиса по хранению вещей "Чердак", сообщается на официальном сайте склада. РИА Новости, 13.09.2025

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Подмосковье огонь уничтожил склад сервиса по хранению вещей "Чердак", сообщается на официальном сайте склада."10 сентября на нашем складе произошел пожар. К сожалению, вещи, находившиеся на хранении, были безвозвратно утеряны", — говорится в заявлении.В сервисе уточнили, что пожар случился не по их вине, и сейчас ведется официальное расследование. Команда "Чердака" также отметила, что сервис "уже остановил списания за услугу хранения, и в ближайшее время пришлет подробный план дальнейших действий".По информации Telegram-канала Mash, на складе сгорели брендовые вещи на миллионы рублей, многие из которых принадлежали блогерам и знаменитостям. По предварительный данным, общий ущерб от пожара может превысить миллиард рублей.

московская область (подмосковье)

россия

