Трамп призвал страны НАТО ввести пошлины против Китая
2025-09-13T14:22:00+03:00
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО ввести пошлины на уровне 50-100% против товаров из Китая, поскольку утверждает, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта."Я считаю, что введение НАТО как группой пошлин в размере 50–100% на товары из Китая, которые будут полностью отменены после окончания войны России и Украины, также окажет большую помощь в прекращении этой смертоносной, но нелепой войны", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Президент также повторил свою прежнюю мысль о том, что украинский конфликт, который он назвал войной экс-президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского, а не нынешней администрации США, не начался бы, если бы он был президентом на тот момент.
Трамп призвал страны НАТО ввести пошлины против Китая
