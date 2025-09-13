Рейтинг@Mail.ru
Задорнов объяснил, почему США ввели пошлины на импорт из Индии - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/poshliny-2041630439.html
Задорнов объяснил, почему США ввели пошлины на импорт из Индии
Задорнов объяснил, почему США ввели пошлины на импорт из Индии - РИА Новости, 13.09.2025
Задорнов объяснил, почему США ввели пошлины на импорт из Индии
США ввели пошлины на импорт из Индии в первую очередь из-за того, что местный рынок - один из самых закрытых для американских компаний в мире, а не из-за... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T11:19:00+03:00
2025-09-13T11:19:00+03:00
в мире
сша
индия
россия
дональд трамп
михаил задорнов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829703882_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_925d2b418bcb8ea378c73487555dfe2b.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. США ввели пошлины на импорт из Индии в первую очередь из-за того, что местный рынок - один из самых закрытых для американских компаний в мире, а не из-за закупок российской нефти, поделился мнением в интервью РИА Новости бывший министр финансов России, экономист Михаил Задорнов. Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами. В дополнение к "взаимным" пошлинам против Индии 27 августа вступили в силу дополнительные пошлины в размере 25%. Общая ставка теперь составляет 50% — один из самых высоких тарифов, установленных Вашингтоном. США объясняли решение резким ростом закупок российской нефти Индией и провалом торговых переговоров. "Индии "выписали" пошлины в 50% якобы за покупку российской нефти. Но на самом деле Индия является одним из самых протекционистских рынков в мире с уровнем среднего таможенного тарифа в 30%. Например, у России до введения санкций он был 7-9%, а у США до Трампа – 2-3%. Так что именно это и является основной причиной тарифной войны США", - считает экономист. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 10.00 мск.
https://ria.ru/20250911/spor-2041290433.html
https://ria.ru/20250912/poshliny-2041520383.html
сша
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829703882_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e383496cfd428f173f5fab4e1b85ec07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, индия, россия, дональд трамп, михаил задорнов
В мире, США, Индия, Россия, Дональд Трамп, Михаил Задорнов
Задорнов объяснил, почему США ввели пошлины на импорт из Индии

Задорнов: США ввели пошлины на импорт из-за протекционистского рынка Индии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМихаил Задорнов
Михаил Задорнов - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Михаил Задорнов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. США ввели пошлины на импорт из Индии в первую очередь из-за того, что местный рынок - один из самых закрытых для американских компаний в мире, а не из-за закупок российской нефти, поделился мнением в интервью РИА Новости бывший министр финансов России, экономист Михаил Задорнов.
Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Глава Минторга США выдвинул условие для решения торговых споров с Индией
11 сентября, 18:52
В дополнение к "взаимным" пошлинам против Индии 27 августа вступили в силу дополнительные пошлины в размере 25%. Общая ставка теперь составляет 50% — один из самых высоких тарифов, установленных Вашингтоном. США объясняли решение резким ростом закупок российской нефти Индией и провалом торговых переговоров.
"Индии "выписали" пошлины в 50% якобы за покупку российской нефти. Но на самом деле Индия является одним из самых протекционистских рынков в мире с уровнем среднего таможенного тарифа в 30%. Например, у России до введения санкций он был 7-9%, а у США до Трампа – 2-3%. Так что именно это и является основной причиной тарифной войны США", - считает экономист.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 10.00 мск.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
США призвали ЕС и G7 ввести пошлины против Китая и Индии
12 сентября, 17:20
 
В миреСШАИндияРоссияДональд ТрампМихаил Задорнов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала