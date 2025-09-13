https://ria.ru/20250913/poliklinika-2041680823.html

Путин и Собянин открыли обновленную поликлинику в Москве

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли обновленное здание городской поликлиники №170 в российской столице. Комплексная реконструкция четырехэтажного здания медицинского учреждения на улице Газопровод площадью 3,5 тысячи квадратных метров была начата в октябре 2024 года и завершилась в сентябре 2025 года, сообщается в материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к мероприятию. В ходе работ здание поликлиники было практически полностью перестроено. Был обустроен новый фасад, заменены лифты, инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки. Выполнена отделка помещений современными качественными материалами, а также другие необходимые работы. Реконструкция здания позволила создать более комфортную безбарьерную среду для маломобильных граждан. Кроме того, поликлинику оснастили новейшей медицинской техникой, включая маммограф, цифровые рентген-диагностические комплексы, аппараты УЗИ экспертного класса, ЛОР-установки, офтальмологическое оборудование, оборудование для функциональной диагностики. В рабочих кабинетах медперсонала установлены компьютеры, подключенные к ЕМИАС. Кабинеты врачей после реконструкции расположены таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей, кроме того, они оснащены эргономичной мебелью. Для пациентов обустроены зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами. Также была благоустроена прилегающая территория. Мощность учреждения после реконструкции составляет 545 посещений в смену. В поликлинике будет работать 57 сотрудников, в том числе 32 врача. Прием будут вести терапевты, врачи общей практики, оториноларинголог, офтальмолог, хирург, кардиолог, невролог, уролог, эндокринолог, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики и другие специалисты.

