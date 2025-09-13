https://ria.ru/20250913/poliklinika-2041680823.html
Путин и Собянин открыли обновленную поликлинику в Москве
Путин и Собянин открыли обновленную поликлинику в Москве - РИА Новости, 13.09.2025
Путин и Собянин открыли обновленную поликлинику в Москве
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли обновленное здание городской поликлиники №170 в российской столице. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T15:51:00+03:00
2025-09-13T15:51:00+03:00
2025-09-13T15:51:00+03:00
россия
москва
владимир путин
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926897440_0:0:2518:1416_1920x0_80_0_0_7f9a2c50995eb3efd9b85c353dfda8b9.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли обновленное здание городской поликлиники №170 в российской столице. Комплексная реконструкция четырехэтажного здания медицинского учреждения на улице Газопровод площадью 3,5 тысячи квадратных метров была начата в октябре 2024 года и завершилась в сентябре 2025 года, сообщается в материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к мероприятию. В ходе работ здание поликлиники было практически полностью перестроено. Был обустроен новый фасад, заменены лифты, инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки. Выполнена отделка помещений современными качественными материалами, а также другие необходимые работы. Реконструкция здания позволила создать более комфортную безбарьерную среду для маломобильных граждан. Кроме того, поликлинику оснастили новейшей медицинской техникой, включая маммограф, цифровые рентген-диагностические комплексы, аппараты УЗИ экспертного класса, ЛОР-установки, офтальмологическое оборудование, оборудование для функциональной диагностики. В рабочих кабинетах медперсонала установлены компьютеры, подключенные к ЕМИАС. Кабинеты врачей после реконструкции расположены таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей, кроме того, они оснащены эргономичной мебелью. Для пациентов обустроены зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами. Также была благоустроена прилегающая территория. Мощность учреждения после реконструкции составляет 545 посещений в смену. В поликлинике будет работать 57 сотрудников, в том числе 32 врача. Прием будут вести терапевты, врачи общей практики, оториноларинголог, офтальмолог, хирург, кардиолог, невролог, уролог, эндокринолог, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики и другие специалисты.
https://ria.ru/20250913/putin-2041679031.html
https://ria.ru/20250913/putin-2041678801.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926897440_227:0:2435:1656_1920x0_80_0_0_8adad57e4baba7914246ecd099dfd9bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, сергей собянин
Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин
Путин и Собянин открыли обновленную поликлинику в Москве
Путин и Собянин открыли в Москве обновленное здание городской поликлиники No170
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли обновленное здание городской поликлиники №170 в российской столице.
Комплексная реконструкция четырехэтажного здания медицинского учреждения на улице Газопровод площадью 3,5 тысячи квадратных метров была начата в октябре 2024 года и завершилась в сентябре 2025 года, сообщается в материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к мероприятию.
В ходе работ здание поликлиники было практически полностью перестроено. Был обустроен новый фасад, заменены лифты, инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки. Выполнена отделка помещений современными качественными материалами, а также другие необходимые работы.
Реконструкция здания позволила создать более комфортную безбарьерную среду для маломобильных граждан. Кроме того, поликлинику оснастили новейшей медицинской техникой, включая маммограф, цифровые рентген-диагностические комплексы, аппараты УЗИ экспертного класса, ЛОР-установки, офтальмологическое оборудование, оборудование для функциональной диагностики. В рабочих кабинетах медперсонала установлены компьютеры, подключенные к ЕМИАС.
Кабинеты врачей после реконструкции расположены таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей, кроме того, они оснащены эргономичной мебелью. Для пациентов обустроены зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами. Также была благоустроена прилегающая территория.
Мощность учреждения после реконструкции составляет 545 посещений в смену. В поликлинике будет работать 57 сотрудников, в том числе 32 врача. Прием будут вести терапевты, врачи общей практики, оториноларинголог, офтальмолог, хирург, кардиолог, невролог, уролог, эндокринолог, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики и другие специалисты.