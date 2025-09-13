https://ria.ru/20250913/peterburg-2041647081.html

В Петербурге девушка повредила машины, тренируясь в стрельбе из пневмата

В Петербурге девушка повредила машины, тренируясь в стрельбе из пневмата - РИА Новости, 13.09.2025

В Петербурге девушка повредила машины, тренируясь в стрельбе из пневмата

Шестнадцатилетняя жительница Санкт-Петербурга повредила припаркованные машины, вместе с приятелями стреляя из окна квартиры на третьем этаже из пневматического... РИА Новости, 13.09.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Шестнадцатилетняя жительница Санкт-Петербурга повредила припаркованные машины, вместе с приятелями стреляя из окна квартиры на третьем этаже из пневматического пистолета, который она купила для самообороны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в пятницу вечером житель дома №256 на Московском шоссе в поселке Шушары сообщил в полицию Пушкинского района о стрельбе по припаркованным машинам, а также в сторону людей из окна третьего этажа соседнего дома. На месте происшествия полицейские задержали компанию молодых людей в возрасте от 14 до 19 лет, среди которых оказалась 16-летняя девушка. У подростков изъяли пневматический пистолет. "Как было установлено, пистолет принадлежит девушке, со слов которой оружие ей разрешила приобрести на маркетплейсе мама в целях самообороны, а испробовать оружие она решила, находясь в гостях у приятеля. Стреляла юная особа в сторону заброшенного деревянного дома, расположенного напротив, однако промахивалась, попадая по припаркованным автомашинам", – рассказали в полиции. Как отмечается, в стрельбе упражнялись и еще трое участников компании. В результате в полицию с заявлениями о повреждении автомобилей обратились два человека. "В отделе полиции несовершеннолетние были опрошены и передали законным представителям. В отношении 19-летнего участника инцидента составлен административный протокол по статье 20.1 части 1 КоАП РФ (мелкое хулиганство – ред.)", – добавили в ГУМВД. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

