Глава ЛНР поблагодарил шеф-регион Москву за масштабную поддержку

2025-09-13T15:11:00+03:00
ЛУГАНСК, 13 сен – РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил шеф-регион Москву за масштабную поддержку и помощь в восстановлении Луганска и поздравил с Днем города. Во вторую субботу сентября Москва и Луганск отмечают День города. "Свой 230-й день рождения наш Луганск встречает, преображаясь день ото дня. Обретают новый современный облик здания, улицы, скверы. Впервые за долгие годы активно строится жилье. Луганчане на себе чувствуют, как жизнь в городе меняется к лучшему. Огромную шефскую помощь оказывает Москва, которая в этот же день отмечает свой День города", - написал Пасечник в своем telegram-канале. Глава ЛНР поздравил москвичей и мэра города Сергея Собянина с днем рождения столицы России. "Москва – гордость всех россиян и символ единства, красоты и мощи нашей необъятной страны. Желаю ей и ее жителям дальнейшего развития и процветания! От имени всех луганчан искренне благодарю за масштабную поддержку и помощь в преображении нашего родного города. Уверен, что у Луганска – огромные перспективы. И вместе мы обязательно сделаем его еще краше, современнее и комфортнее", - подчеркнул Пасечник. В 2022 году было подписано соглашение между правительством Москвы и правительством ЛНР о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Также была подписана совместная декларация об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском.
