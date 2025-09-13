https://ria.ru/20250913/pamfilova-2041624374.html

Толчки на Камчатке не повлияли на ход выборов в регионе, заявила Памфилова

Толчки на Камчатке не повлияли на ход выборов в регионе, заявила Памфилова

политика

россия

камчатский край

камчатка

элла памфилова

единый день голосования — 2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Толчки на Камчатке не повлияли на ход выборов в ЕДГ-2025 в регионе, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "В Камчатском крае, поскольку второй день голосует Камчатский край, выбирают губернатора, а вчера там снова произошло землетрясение, это уже то, что ни от нас, ни от человека зависит. Зафиксированы подземные толчки магнитудой до 7 баллов. Это мощные, конечно, толчки, но однако оно не повлияло на организацию работы наших избирательных участков: были готовы, поскольку в последнее время в таком постоянном режиме это наблюдается. Явка вчера на 15 часов составила более 28% от общего числа избирателей", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.

