https://ria.ru/20250913/pamfilova-2041624374.html
Толчки на Камчатке не повлияли на ход выборов в регионе, заявила Памфилова
Толчки на Камчатке не повлияли на ход выборов в регионе, заявила Памфилова - РИА Новости, 13.09.2025
Толчки на Камчатке не повлияли на ход выборов в регионе, заявила Памфилова
Толчки на Камчатке не повлияли на ход выборов в ЕДГ-2025 в регионе, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T10:41:00+03:00
2025-09-13T10:41:00+03:00
2025-09-13T10:42:00+03:00
политика
россия
камчатский край
камчатка
элла памфилова
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041622089_0:333:3049:2048_1920x0_80_0_0_d10536bcb710d057a557e44741a57e6b.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Толчки на Камчатке не повлияли на ход выборов в ЕДГ-2025 в регионе, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "В Камчатском крае, поскольку второй день голосует Камчатский край, выбирают губернатора, а вчера там снова произошло землетрясение, это уже то, что ни от нас, ни от человека зависит. Зафиксированы подземные толчки магнитудой до 7 баллов. Это мощные, конечно, толчки, но однако оно не повлияло на организацию работы наших избирательных участков: были готовы, поскольку в последнее время в таком постоянном режиме это наблюдается. Явка вчера на 15 часов составила более 28% от общего числа избирателей", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250913/soobschenija-2041623909.html
https://ria.ru/20250913/vybory-2041622967.html
россия
камчатский край
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041622089_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_383c70352c5168b413a9f98245b4b5b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, камчатский край, камчатка, элла памфилова, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Камчатский край, Камчатка, Элла Памфилова, Единый день голосования — 2025
Толчки на Камчатке не повлияли на ход выборов в регионе, заявила Памфилова
Памфилова: землетрясение на Камчатке не повлияло на выборы в ЕДГ-2025 в регионе