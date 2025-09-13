https://ria.ru/20250913/pamfilova-2041623493.html
Памфилова отметила снижение числа обращений по нарушениям на выборах
Памфилова отметила снижение числа обращений по нарушениям на выборах
политика
россия
республика коми
севастополь
элла памфилова
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Избирательная кампания-2025 показывает тенденцию к снижению числа обращений, касающихся нарушений законодательства, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Текущая избирательная кампания показывает тенденцию к снижению обращений, вот еще раз хочу об этом сказать, которые содержат сведения о принуждении и предполагаемых нарушениях законодательства в целом", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
Памфилова отметила снижение числа обращений по нарушениям на выборах
