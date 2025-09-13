Рейтинг@Mail.ru
Памфилова отметила снижение числа обращений по нарушениям на выборах - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 13.09.2025 (обновлено: 11:23 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/pamfilova-2041623493.html
Памфилова отметила снижение числа обращений по нарушениям на выборах
Памфилова отметила снижение числа обращений по нарушениям на выборах - РИА Новости, 13.09.2025
Памфилова отметила снижение числа обращений по нарушениям на выборах
Избирательная кампания-2025 показывает тенденцию к снижению числа обращений, касающихся нарушений законодательства, заявила глава Центризбиркома РФ Элла... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T10:38:00+03:00
2025-09-13T11:23:00+03:00
политика
россия
республика коми
севастополь
элла памфилова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041629395_0:336:3043:2048_1920x0_80_0_0_a87ba1df81dc3fd558e3ab5518204d4e.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Избирательная кампания-2025 показывает тенденцию к снижению числа обращений, касающихся нарушений законодательства, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Текущая избирательная кампания показывает тенденцию к снижению обращений, вот еще раз хочу об этом сказать, которые содержат сведения о принуждении и предполагаемых нарушениях законодательства в целом", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250913/pamfilova-2041621881.html
https://ria.ru/20250912/rossiya-2041556158.html
россия
республика коми
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041629395_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_90deae7951cd673b2f46bb2ea339ec70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, республика коми, севастополь, элла памфилова
Политика, Россия, Республика Коми, Севастополь, Элла Памфилова
Памфилова отметила снижение числа обращений по нарушениям на выборах

Памфилова заявила о тенденции к сокращению обращений по нарушениям на выборах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБрифинг в информационном центре ЦИК РФ
Брифинг в информационном центре ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Брифинг в информационном центре ЦИК РФ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Избирательная кампания-2025 показывает тенденцию к снижению числа обращений, касающихся нарушений законодательства, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"Текущая избирательная кампания показывает тенденцию к снижению обращений, вот еще раз хочу об этом сказать, которые содержат сведения о принуждении и предполагаемых нарушениях законодательства в целом", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Памфилова рассказала о досрочном голосовании в труднодоступных местах
Вчера, 10:27
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Более миллиона человек приняли участие в ЕДГ-2025 при помощи ДЭГ
12 сентября, 20:15
 
ПолитикаРоссияРеспублика КомиСевастопольЭлла Памфилова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала