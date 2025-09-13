Памфилова рассказала о ходе голосования на экстерриториальных участках
Памфилова: голосование на экстерриториальных участках в Москве идет активно
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЭлектронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ "Афимолл Сити" в Москве
Электронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ "Афимолл Сити" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Половина записавшихся, 9 тысяч человек, уже проголосовали в ЕДГ-2025 на экстерриториальных участках в Москве, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"Активно очень голосуют жители регионов и на экстерриториальных участках… За последние сутки на них проголосовала уже половина записавшихся, то есть проголосовало 9 тысяч человек, записалось 18 тысяч", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.