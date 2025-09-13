https://ria.ru/20250913/pamfilova-2041620158.html
Памфилова рассказала о ходе избирательной кампании в ЕДГ-2025
Памфилова рассказала о ходе избирательной кампании в ЕДГ-2025 - РИА Новости, 13.09.2025
Памфилова рассказала о ходе избирательной кампании в ЕДГ-2025
Кампания в ЕДГ-2025 идет в штатном режиме, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T10:14:00+03:00
2025-09-13T10:14:00+03:00
2025-09-13T10:14:00+03:00
россия
республика коми
севастополь
элла памфилова
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018250857_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_91031e92fc209ad4ef1dd7f93d0d1f94.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Кампания в ЕДГ-2025 идет в штатном режиме, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Кампания идет… в штатном режиме… Без особых эксцессов", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250913/vybory-2041619287.html
https://ria.ru/20250913/moskva-2041606781.html
россия
республика коми
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018250857_67:0:1204:853_1920x0_80_0_0_da559dfe541ce7395c969c0b4ea31327.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика коми, севастополь, элла памфилова, единый день голосования — 2025
Россия, Республика Коми, Севастополь, Элла Памфилова, Единый день голосования — 2025
Памфилова рассказала о ходе избирательной кампании в ЕДГ-2025
Памфилова заявила, что кампания в ЕДГ-2025 идет в штатном режиме