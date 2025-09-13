https://ria.ru/20250913/otshelniki-2041219389.html

Сбежавшие от людей: истории россиян, которые выбрали тайгу

Сбежавшие от людей: истории россиян, которые выбрали тайгу

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Они бросили работу, семьи, привычный мир и ушли туда, где нет ни интернета, ни соседей, ни проблем — только бескрайняя тишина тайги. Кто эти люди и что заставляет их менять городские квартиры на землянки, а магазины — на охоту и собирательство?Сирота, которого нашли через YouTubeВ землянке на берегу якутской реки Вилюй уже 30 с лишним лет живет человек, которого местные считают чудаком. Тимофей Меньшиков ушел в тайгу не от хорошей жизни — просто не смог найти место среди людей после того, как в детстве потерял всю семью.История началась в 1968 году, когда погибли родители мальчика. Детей — двух братьев и двух сестер — разлучили по разным детским домам. Тимофею пришлось сменить четыре детдома, потом служба в ВДВ, возвращение в Якутию и мучительные поиски родственников, которые ни к чему не привели."Сбежал в эту землянку от мегаполисов", — объясняет свой выбор 63-летний отшельник в интервью "Российской газете". Его скромное жилище, вырытое в вечной мерзлоте, помогает переживать и шестидесятиградусные морозы, и сорокаградусную жару.Спустя десятилетия одиночества случай помог Тимофею найти семью. Местный блогер Олесь Гераймович (известный как Олесь Петрович) снял с отшельником интервью и выложил в YouTube. Видео посмотрели миллион человек — и среди них оказался младший брат Анатолий, который сорок лет разыскивал старшего.Братья связались через блогера, нашлись и сестры. Но Тимофей пока не спешит покидать тайгу — наоборот, ждет родственников в гости: "Куда ж я поеду? Привык".Охотник с разбитым сердцемЮрий Глущенко из Новосибирской области прожил в глухом лесу более тридцати лет. В отличие от других отшельников, причина его побега была банально человеческой — несчастная любовь."Однажды ушел в лес, прихватив с собой только топор", — рассказывают местные жители изданию "Новосибирск-онлайн". Первую зиму мужчина жил в землянке, потом построил дом на сваях прямо на болоте.Единственные соседи Юрия — три кошки и пес Борзик. Плюс медведи и волки, которые регулярно заглядывают на огонек. Отшельник живет без денег, питается дарами леса и тем, что выращивает в огороде, — огурцами и помидорами.Цивилизация получила от него неожиданную пользу — Глущенко вовремя замечает и тушит лесные пожары. Жители ближайших деревень прозвали его лешим, но относятся с уважением.На вопрос о возвращении к людям отшельник отвечает коротко — "неохота". Видимо, душевная рана так и не зажила.Последняя изСамая известная российская отшельница — 80-летняя Агафья Лыкова из Хакасии. В отличие от других героев, она не выбирала тайгу — родилась и выросла там.В 1930-х годах ее отец-старовер Карп Лыков увел семью от гонений. Мать, отец, четверо детей — все они вынесли неимоверные испытания. От голода умерла мать, потом и отец. Агафья осталась одна, но покидать заимку не хочет — "тятя не велел"."Большую землю" она повидала, но жить там не смогла, — рассказывает "Комсомольской правде" духовный отец Агафьи иерей Игорь Мыльников. — Вода грязная. Трактор 'чихнет' где-то за два километра, ей нехорошо, нечем дышать!"Ей присылают помощников, но долго на заимке не выдерживает никто. Из тайги вертолетом пришлось эвакуировать заболевшего инспектора заповедника. Агафья снова осталась одна.К одиночеству отшельница относится спокойно: "Нужды ни в чем нет, — поделилась она. — Сено для коз осталось, овес тоже. Дрова есть, воду ношу потихоньку".Даже на свой юбилей гостей не ждала: "У нас, старообрядцев, не принято праздновать день рождения!" Юбилей пришелся на Великий пост, а это время не для торжеств, а для молитвы. После поста уже можно принимать визитеров.

