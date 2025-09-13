Рейтинг@Mail.ru
Боевая группа ВСУ попала в окружение на Харьковском направлении - РИА Новости, 13.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 13.09.2025 (обновлено: 10:48 13.09.2025)
Боевая группа ВСУ попала в окружение на Харьковском направлении
Боевая группа ВСУ попала в окружение на Харьковском направлении
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
валерий герасимов
волчанск
харьковская область
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Группа 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ попала в окружение у Амбарного на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Уничтожено три боевые группы противника. Одна из групп 143-й отдельной механизированной бригады, усиленная военнослужащими 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, окружена в лесном массиве возле Амбарного. Идет ее уничтожение", — сказал собеседник агентства.В конце августа начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов заявил, что армия ведет бои на Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области, почти полностью заблокировала Купянск и освободила около половины его территории.Этот город — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. После его освобождения российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, валерий герасимов, волчанск, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Валерий Герасимов, Волчанск, Харьковская область
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Группа 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ попала в окружение у Амбарного на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Уничтожено три боевые группы противника. Одна из групп 143-й отдельной механизированной бригады, усиленная военнослужащими 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, окружена в лесном массиве возле Амбарного. Идет ее уничтожение", — сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Передовые позиции ВСУ на Харьковском направлении остались без связи
8 сентября, 06:44
В конце августа начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов заявил, что армия ведет бои на Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области, почти полностью заблокировала Купянск и освободила около половины его территории.
Этот город — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. После его освобождения российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
