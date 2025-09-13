https://ria.ru/20250913/okruzhenie-2041597319.html

Боевая группа ВСУ попала в окружение на Харьковском направлении

Боевая группа ВСУ попала в окружение на Харьковском направлении - РИА Новости, 13.09.2025

Боевая группа ВСУ попала в окружение на Харьковском направлении

Группа 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ попала в окружение у Амбарного на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T06:34:00+03:00

2025-09-13T06:34:00+03:00

2025-09-13T10:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

валерий герасимов

волчанск

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014374262_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_498866cef651de7fbae6d00c43ba7f62.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Группа 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ попала в окружение у Амбарного на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Уничтожено три боевые группы противника. Одна из групп 143-й отдельной механизированной бригады, усиленная военнослужащими 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, окружена в лесном массиве возле Амбарного. Идет ее уничтожение", — сказал собеседник агентства.В конце августа начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов заявил, что армия ведет бои на Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области, почти полностью заблокировала Купянск и освободила около половины его территории.Этот город — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. После его освобождения российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.

https://ria.ru/20250908/svyaz-2040349025.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волчанск

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, валерий герасимов, волчанск, харьковская область