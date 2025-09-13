https://ria.ru/20250913/okruzhenie-2041597319.html
Боевая группа ВСУ попала в окружение на Харьковском направлении
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Группа 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ попала в окружение у Амбарного на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Уничтожено три боевые группы противника. Одна из групп 143-й отдельной механизированной бригады, усиленная военнослужащими 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, окружена в лесном массиве возле Амбарного. Идет ее уничтожение", — сказал собеседник агентства.В конце августа начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов заявил, что армия ведет бои на Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области, почти полностью заблокировала Купянск и освободила около половины его территории.Этот город — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. После его освобождения российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
