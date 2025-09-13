https://ria.ru/20250913/obstrel-2041586270.html

Комендант железнодорожной станции спас поезд от обстрела ВСУ

Комендант железнодорожной станции спас поезд от обстрела ВСУ - РИА Новости, 13.09.2025

Комендант железнодорожной станции спас поезд от обстрела ВСУ

ВСУ пытались атаковать поезд с боеприпасами, его спас военный комендант железнодорожной станции майор Михаил Демидов, сообщает Минобороны РФ в своем... РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВСУ пытались атаковать поезд с боеприпасами, его спас военный комендант железнодорожной станции майор Михаил Демидов, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале. "Военный комендант железнодорожной станции майор Демидов обеспечивал безопасность воинских перевозок на одном из участков освобожденной от противника территории. В один из дней враг, стремясь лишить российские подразделения оперативного и своевременного снабжения, подверг массированному артиллерийскому обстрелу район железнодорожной станции. В зоне поражения оказался состав с боеприпасами", - говорится в сообщении. Отмечается, что Демидов, несмотря на продолжающийся огонь противника, сумел оперативно направить поезд на запасные пути и вывел его из зоны поражения. Также после завершения обстрела майор организовал проверку железнодорожного полотна и, "убедившись, что поблизости нет неразорвавшихся снарядов, направил состав с боеприпасами в пункт назначения".

