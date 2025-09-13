Рейтинг@Mail.ru
Комендант железнодорожной станции спас поезд от обстрела ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:37 13.09.2025 (обновлено: 02:40 13.09.2025)
Комендант железнодорожной станции спас поезд от обстрела ВСУ
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВСУ пытались атаковать поезд с боеприпасами, его спас военный комендант железнодорожной станции майор Михаил Демидов, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале. "Военный комендант железнодорожной станции майор Демидов обеспечивал безопасность воинских перевозок на одном из участков освобожденной от противника территории. В один из дней враг, стремясь лишить российские подразделения оперативного и своевременного снабжения, подверг массированному артиллерийскому обстрелу район железнодорожной станции. В зоне поражения оказался состав с боеприпасами", - говорится в сообщении. Отмечается, что Демидов, несмотря на продолжающийся огонь противника, сумел оперативно направить поезд на запасные пути и вывел его из зоны поражения. Также после завершения обстрела майор организовал проверку железнодорожного полотна и, "убедившись, что поблизости нет неразорвавшихся снарядов, направил состав с боеприпасами в пункт назначения".
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВСУ пытались атаковать поезд с боеприпасами, его спас военный комендант железнодорожной станции майор Михаил Демидов, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
"Военный комендант железнодорожной станции майор Демидов обеспечивал безопасность воинских перевозок на одном из участков освобожденной от противника территории. В один из дней враг, стремясь лишить российские подразделения оперативного и своевременного снабжения, подверг массированному артиллерийскому обстрелу район железнодорожной станции. В зоне поражения оказался состав с боеприпасами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Демидов, несмотря на продолжающийся огонь противника, сумел оперативно направить поезд на запасные пути и вывел его из зоны поражения. Также после завершения обстрела майор организовал проверку железнодорожного полотна и, "убедившись, что поблизости нет неразорвавшихся снарядов, направил состав с боеприпасами в пункт назначения".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
