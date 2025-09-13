https://ria.ru/20250913/novorossiysk-2041643906.html

В Новороссийске торжественно отметили 187-летие города-героя

В Новороссийске торжественно отметили 187-летие города-героя - РИА Новости, 13.09.2025

В Новороссийске торжественно отметили 187-летие города-героя

Торжества в честь 187-летия Новороссийска, прошедшие в центре города на Форумной площади, собрали многочисленных жителей и гостей города-героя, сообщает... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T13:05:00+03:00

2025-09-13T13:05:00+03:00

2025-09-13T13:05:00+03:00

краснодарский край

андрей кравченко (государственный служащий)

новороссийск

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041643772_1:0:1270:714_1920x0_80_0_0_68e9590f610da0d68704415822dafffc.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Торжества в честь 187-летия Новороссийска, прошедшие в центре города на Форумной площади, собрали многочисленных жителей и гостей города-героя, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска. Отметить это событие вместе с новороссийцами собрались глава города-героя Андрей Кравченко, депутат Государственной Думы Сергей Алтухов, депутаты Законодательного собрания Краснодарского края, представители силовых структур, почетные граждане Новороссийска, делегации из городов-побратимов Тира, Самсуна, Бреста, Ханты-Мансийска и Санкт-Петербурга. В числе почетных гостей - ветераны Великой Отечественной войны, боевой путь которых проходил на легендарной Малой земле. Традиционно торжества начались с минуты молчания в память о тех, кто своими ратными и трудовыми подвигами защищал и освобождал город от врагов, возрождал его из руин. "Несмотря на все испытания, наш город процветает, успешно развивается его экономика, строятся и проектируются новые социальные объекты, становится более комфортной и современной инфраструктура, общественные пространства. Это стало возможным благодаря поддержке администрации Краснодарского края и губернатора. Но важный вклад в развитие Новороссийска вносят его жители", - сообщил Кравченко в своем телеграм-канале. Кравченко подчеркнул, что новороссийцы не перестают поддерживать бойцов в зоне проведения СВО. "Мы приближаем победу своим трудом и верой. Каждый на своем рубеже: военнослужащие, учителя, врачи, трудящиеся... Победили тогда – победим и сейчас!" – сказал он. В ходе мероприятия золотой знак "Почетный гражданин города-героя Новороссийска" был вручен депутату Законодательного Собрания Краснодарского края Сергею Ярышеву, внесшему значительный вклад в развитие города. Завершилось торжество парадным прохождением военнослужащих Новороссийского гарнизона под звуки духового оркестра.

https://ria.ru/20250913/novorossiysk-2041637278.html

новороссийск

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей кравченко (государственный служащий), новороссийск, краснодарский край