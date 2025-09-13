https://ria.ru/20250913/novorossiysk-2041637278.html
Еще 64 новороссийца получили новые квартиры ко Дню города
Еще 64 новороссийца получили новые квартиры ко Дню города - РИА Новости, 13.09.2025
Еще 64 новороссийца получили новые квартиры ко Дню города
Еще 64 жителя Новороссийска, относящиеся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от новых квартир,... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T12:06:00+03:00
2025-09-13T12:06:00+03:00
2025-09-13T12:06:00+03:00
краснодарский край
новороссийск
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776354040_0:219:3092:1958_1920x0_80_0_0_bd8cba76836fde776cccb13ebc22e66f.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Еще 64 жителя Новороссийска, относящиеся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от новых квартир, сообщил глава города-героя Новороссийск Андрей Кравченко. Торжественная церемония была приурочена к празднованию 187-летия со дня основания города-героя. "Собственный дом – не просто стены, а фундамент и новый этап жизни каждого человека. Для тех, кто лишился родительской заботы, особенно важно иметь свой уголок, где можно чувствовать себя в безопасности и быть уверенными в завтрашнем дне", – приводит пресс-служба администрации Новороссийска слова Кравченко. На приобретение квартир в жилом комплексе "Город у моря" в этом году выделено более 468 миллионов рублей. Отмечается, что эта инициатива стала возможной благодаря реализации госпрограммы "Дети Кубани" и поддержке губернатора Краснодарского края. За последние десять лет уже 565 новороссийцев смогли обзавестись собственными квартирами, до конца года планируется вручить ключи еще пятерым. В настоящее время восемь получателей находятся в зоне проведения СВО.
https://ria.ru/20250909/kuban-2040771745.html
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776354040_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_d59ee65a58b6fb0da9fa31622e783833.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, краснодарский край
Краснодарский край, Новороссийск, Краснодарский край
Еще 64 новороссийца получили новые квартиры ко Дню города
Еще 64 жителя Новороссийска получили ключи от новых квартир ко Дню города
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Еще 64 жителя Новороссийска, относящиеся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от новых квартир, сообщил глава города-героя Новороссийск Андрей Кравченко.
Торжественная церемония была приурочена к празднованию 187-летия со дня основания города-героя.
"Собственный дом – не просто стены, а фундамент и новый этап жизни каждого человека. Для тех, кто лишился родительской заботы, особенно важно иметь свой уголок, где можно чувствовать себя в безопасности и быть уверенными в завтрашнем дне", – приводит пресс-служба администрации Новороссийска слова Кравченко.
На приобретение квартир в жилом комплексе "Город у моря" в этом году выделено более 468 миллионов рублей. Отмечается, что эта инициатива стала возможной благодаря реализации госпрограммы "Дети Кубани" и поддержке губернатора Краснодарского края.
За последние десять лет уже 565 новороссийцев смогли обзавестись собственными квартирами, до конца года планируется вручить ключи еще пятерым. В настоящее время восемь получателей находятся в зоне проведения СВО.