13.09.2025

Еще 64 новороссийца получили новые квартиры ко Дню города
Краснодарский край
 
12:06 13.09.2025
Еще 64 новороссийца получили новые квартиры ко Дню города
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Еще 64 жителя Новороссийска, относящиеся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от новых квартир, сообщил глава города-героя Новороссийск Андрей Кравченко. Торжественная церемония была приурочена к празднованию 187-летия со дня основания города-героя. "Собственный дом – не просто стены, а фундамент и новый этап жизни каждого человека. Для тех, кто лишился родительской заботы, особенно важно иметь свой уголок, где можно чувствовать себя в безопасности и быть уверенными в завтрашнем дне", – приводит пресс-служба администрации Новороссийска слова Кравченко. На приобретение квартир в жилом комплексе "Город у моря" в этом году выделено более 468 миллионов рублей. Отмечается, что эта инициатива стала возможной благодаря реализации госпрограммы "Дети Кубани" и поддержке губернатора Краснодарского края. За последние десять лет уже 565 новороссийцев смогли обзавестись собственными квартирами, до конца года планируется вручить ключи еще пятерым. В настоящее время восемь получателей находятся в зоне проведения СВО.
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Еще 64 жителя Новороссийска, относящиеся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от новых квартир, сообщил глава города-героя Новороссийск Андрей Кравченко.
Торжественная церемония была приурочена к празднованию 187-летия со дня основания города-героя.
"Собственный дом – не просто стены, а фундамент и новый этап жизни каждого человека. Для тех, кто лишился родительской заботы, особенно важно иметь свой уголок, где можно чувствовать себя в безопасности и быть уверенными в завтрашнем дне", – приводит пресс-служба администрации Новороссийска слова Кравченко.
На приобретение квартир в жилом комплексе "Город у моря" в этом году выделено более 468 миллионов рублей. Отмечается, что эта инициатива стала возможной благодаря реализации госпрограммы "Дети Кубани" и поддержке губернатора Краснодарского края.
За последние десять лет уже 565 новороссийцев смогли обзавестись собственными квартирами, до конца года планируется вручить ключи еще пятерым. В настоящее время восемь получателей находятся в зоне проведения СВО.
