04:35 13.09.2025 (обновлено: 13:11 13.09.2025)
Боец рассказал о пленных польских наемниках
ГЕНИЧЕСК, 13 сен — РИА Новости. Польские наемники, оказавшись в плену, мгновенно сообщают всю известную им информацию о численности и местонахождении подразделений ВСУ, а также об известных им украинских опорных пунктах, сообщил РИА Новости командир группы специального назначения военной разведки группировки войск "Днепр" с позывным Зак. "Поляки были. И приходилось краткие опросы проводить: сколько, где, какие опорники. Они все рассказывают, не скрывая. Они боятся, очень сильно боятся. Поляки боятся", — сказал Зак. По его мнению, западные наемники в рядах ВСУ отличаются особой трусостью, что связано с их менталитетом. "Они больше пекутся &lt;…&gt;. Наш мужик, русский мужик, он никогда не изменит (родине. — Прим. ред.). А они прячутся, боятся. Такой напористости, настойчивости нет. Характера нет", — отметил командир группы.
Боец рассказал о пленных польских наемниках

Польские наемники, попав в плен, мгновенно сдают информацию о ВСУ

© Getty Images / AnadoluУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© Getty Images / Anadolu
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 13 сен — РИА Новости. Польские наемники, оказавшись в плену, мгновенно сообщают всю известную им информацию о численности и местонахождении подразделений ВСУ, а также об известных им украинских опорных пунктах, сообщил РИА Новости командир группы специального назначения военной разведки группировки войск "Днепр" с позывным Зак.
"Поляки были. И приходилось краткие опросы проводить: сколько, где, какие опорники. Они все рассказывают, не скрывая. Они боятся, очень сильно боятся. Поляки боятся", — сказал Зак.
По его мнению, западные наемники в рядах ВСУ отличаются особой трусостью, что связано с их менталитетом.
"Они больше пекутся <…>. Наш мужик, русский мужик, он никогда не изменит (родине. — Прим. ред.). А они прячутся, боятся. Такой напористости, настойчивости нет. Характера нет", — отметил командир группы.
