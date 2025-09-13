https://ria.ru/20250913/naemniki-2041593151.html

Боец рассказал о пленных польских наемниках

ГЕНИЧЕСК, 13 сен — РИА Новости. Польские наемники, оказавшись в плену, мгновенно сообщают всю известную им информацию о численности и местонахождении подразделений ВСУ, а также об известных им украинских опорных пунктах, сообщил РИА Новости командир группы специального назначения военной разведки группировки войск "Днепр" с позывным Зак. "Поляки были. И приходилось краткие опросы проводить: сколько, где, какие опорники. Они все рассказывают, не скрывая. Они боятся, очень сильно боятся. Поляки боятся", — сказал Зак. По его мнению, западные наемники в рядах ВСУ отличаются особой трусостью, что связано с их менталитетом. "Они больше пекутся <…>. Наш мужик, русский мужик, он никогда не изменит (родине. — Прим. ред.). А они прячутся, боятся. Такой напористости, настойчивости нет. Характера нет", — отметил командир группы.

