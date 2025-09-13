Рейтинг@Mail.ru
Москва направила бойцам СВО более 130 миллионов рублей - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:13 13.09.2025 (обновлено: 15:14 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/moskva-2041672069.html
Москва направила бойцам СВО более 130 миллионов рублей
Москва направила бойцам СВО более 130 миллионов рублей - РИА Новости, 13.09.2025
Москва направила бойцам СВО более 130 миллионов рублей
Участники московских программ и проектов направили бойцам СВО более 130 миллионов рублей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T15:13:00+03:00
2025-09-13T15:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496421_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc48fef3cb2d79f003bcf95c0c76e123.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Участники московских программ и проектов направили бойцам СВО более 130 миллионов рублей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Более 130 миллионов рублей перечислили москвичи на поддержку бойцов специальной военной операции (СВО) и оказание гуманитарной помощи жителям новых и приграничных территорий. Жители столицы направляют солдатам, офицерам и оказавшимся в трудной ситуации мирным гражданам помощь в формате баллов, полученных за участие в городских электронных проектах "Город идей", "Активный гражданин", "Электронный дом", "Город заданий", "Наш город" и других", - говорится в сообщении. Отмечается, что на собранные средства закупают снаряжение и технику для бойцов: бронежилеты, теплую зимнюю одежду, средства наблюдения, автомобили. Для жителей новых и приграничных регионов приобретают строительные материалы, медикаменты, продукты и предметы первой необходимости.
https://ria.ru/20250913/putin-2041670571.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496421_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d55699b41b712d5ef156ab52c509e348.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия
Москва направила бойцам СВО более 130 миллионов рублей

Участники московских программ направили бойцам СВО более 130 млн рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Участники московских программ и проектов направили бойцам СВО более 130 миллионов рублей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Более 130 миллионов рублей перечислили москвичи на поддержку бойцов специальной военной операции (СВО) и оказание гуманитарной помощи жителям новых и приграничных территорий. Жители столицы направляют солдатам, офицерам и оказавшимся в трудной ситуации мирным гражданам помощь в формате баллов, полученных за участие в городских электронных проектах "Город идей", "Активный гражданин", "Электронный дом", "Город заданий", "Наш город" и других", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на собранные средства закупают снаряжение и технику для бойцов: бронежилеты, теплую зимнюю одежду, средства наблюдения, автомобили. Для жителей новых и приграничных регионов приобретают строительные материалы, медикаменты, продукты и предметы первой необходимости.
Президент РФ Владимир Путин выступает на мероприятии в концертном зале Зарядье в Москве в честь Дня города - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Путин отметил особую роль Москвы в поддержке СВО
Вчера, 15:10
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала