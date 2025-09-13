https://ria.ru/20250913/moskva-2041666441.html

У Москвы есть возможности обеспечить уверенное развитие, заявил Путин

У Москвы есть возможности обеспечить уверенное развитие, заявил Путин - РИА Новости, 13.09.2025

У Москвы есть возможности обеспечить уверенное развитие, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что убежден в наличии всех возможностей у Москвы для обеспечения уверенного развития. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T14:57:00+03:00

2025-09-13T14:57:00+03:00

2025-09-13T15:05:00+03:00

москва

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041664617_412:543:3088:2048_1920x0_80_0_0_b577c71037db892b3585a5eab468a10e.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что убежден в наличии всех возможностей у Москвы для обеспечения уверенного развития."Убежден, что у Москвы есть все возможности обеспечить выйти и на качественно новые рубежи, обеспечить уверенное последовательное и долгосрочное развитие. Убежден, именно так и будет", - сказал Путин во время выступления в честь Дня города Москвы.День города в столице отмечают 13 и 14 сентября, Москве исполняется 878 лет. По случаю праздника пройдут почти полторы сотни мероприятий, среди которых концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали, мастер-классы и другие активности.

https://ria.ru/20250913/moskva-2041666072.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир путин, россия