У Москвы есть возможности обеспечить уверенное развитие, заявил Путин
У Москвы есть возможности обеспечить уверенное развитие, заявил Путин - РИА Новости, 13.09.2025
У Москвы есть возможности обеспечить уверенное развитие, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что убежден в наличии всех возможностей у Москвы для обеспечения уверенного развития. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T14:57:00+03:00
2025-09-13T14:57:00+03:00
2025-09-13T15:05:00+03:00
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что убежден в наличии всех возможностей у Москвы для обеспечения уверенного развития."Убежден, что у Москвы есть все возможности обеспечить выйти и на качественно новые рубежи, обеспечить уверенное последовательное и долгосрочное развитие. Убежден, именно так и будет", - сказал Путин во время выступления в честь Дня города Москвы.День города в столице отмечают 13 и 14 сентября, Москве исполняется 878 лет. По случаю праздника пройдут почти полторы сотни мероприятий, среди которых концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали, мастер-классы и другие активности.
