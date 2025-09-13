https://ria.ru/20250913/moskva-2041664738.html

Путин рассказал о развитии образования в Москве

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Москва реализует значимые проекты в образовании, призванные стать источником передового опыта для России, заявил президент РФ Владимир Путин."В образовании, как и в сфере культуры и искусства, Москва реализует действительно серьезные, значимые проекты. Они призваны стать источником передового опыта для всей страны, служить задачам воспитания и просвещения, укрепления суверенного мировоззрения, продвижения наших традиций и ценностей", - сказал глава государства, выступая в "Зарядье" в День города Москвы.

