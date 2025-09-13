https://ria.ru/20250913/moskva-2041662105.html
Путин поздравил москвичей с Днем города
Путин поздравил москвичей с Днем города - РИА Новости, 13.09.2025
Путин поздравил москвичей с Днем города
Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с днем города. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T14:44:00+03:00
2025-09-13T14:44:00+03:00
2025-09-13T15:19:00+03:00
владимир путин
общество
россия
москва
зарядье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041672336_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_95778b5da3aa22af2a7d5d47e10b43c1.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с днем города."Уважаемый Сергей Семенович, дорогие друзья! По сложившейся традиции в начале осени мы отмечаем день Москвы. И от всей души поздравляю с праздником москвичей", - сказал Путин, выступая в московском концертном зале "Зарядье" ко Дню города.
https://ria.ru/20250913/putin-2041662862.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041672336_195:0:1635:1080_1920x0_80_0_0_425fa6a5597ccf5ecfde7e3aed3ec061.jpg
Полная версия поздравления Путина москвичей с Днем города
Подписаться на РИА Новости
2025-09-13T14:44
true
PT11M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия, москва, зарядье
Владимир Путин, Общество, Россия, Москва, Зарядье
Путин поздравил москвичей с Днем города
Путин поздравил жителей столицы с Днем города