14:44 13.09.2025 (обновлено: 15:19 13.09.2025)
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с днем города."Уважаемый Сергей Семенович, дорогие друзья! По сложившейся традиции в начале осени мы отмечаем день Москвы. И от всей души поздравляю с праздником москвичей", - сказал Путин, выступая в московском концертном зале "Зарядье" ко Дню города.
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с днем города.
"Уважаемый Сергей Семенович, дорогие друзья! По сложившейся традиции в начале осени мы отмечаем день Москвы. И от всей души поздравляю с праздником москвичей", - сказал Путин, выступая в московском концертном зале "Зарядье" ко Дню города.
Путин посетит космический центр в Москве
Вчера, 14:46
 
