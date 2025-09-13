https://ria.ru/20250913/moskva-2041662105.html

Путин поздравил москвичей с Днем города

Путин поздравил москвичей с Днем города - РИА Новости, 13.09.2025

Путин поздравил москвичей с Днем города

Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с днем города. РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с днем города."Уважаемый Сергей Семенович, дорогие друзья! По сложившейся традиции в начале осени мы отмечаем день Москвы. И от всей души поздравляю с праздником москвичей", - сказал Путин, выступая в московском концертном зале "Зарядье" ко Дню города.

