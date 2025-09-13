https://ria.ru/20250913/moskva-2041661198.html
Собянин рассказал о второй волне индустриализации в Москве
13.09.2025
Собянин рассказал о второй волне индустриализации в Москве
В Москве проходит вторая волна современной индустриализации, развиваются все сферы экономики, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Москве проходит вторая волна современной индустриализации, развиваются все сферы экономики, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Москва достигла второго места среди мегаполисов всего мира по валовому продукту, по экономике. В Москве проходит, по сути дела, вторая волна современной индустриализации, развиваются все сферы экономики, включая промышленные предприятия, транспорт, социальная сфера, креативная индустрия", - сказал Собянин на Дне города.
