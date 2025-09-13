https://ria.ru/20250913/moskva-2041661198.html

Собянин рассказал о второй волне индустриализации в Москве

Собянин рассказал о второй волне индустриализации в Москве - РИА Новости, 13.09.2025

Собянин рассказал о второй волне индустриализации в Москве

В Москве проходит вторая волна современной индустриализации, развиваются все сферы экономики, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T14:41:00+03:00

2025-09-13T14:41:00+03:00

2025-09-13T14:46:00+03:00

москва

сергей собянин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041660875_0:262:3174:2047_1920x0_80_0_0_2b2f4d6c2a78b40f9d0ee0573bc02ce0.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Москве проходит вторая волна современной индустриализации, развиваются все сферы экономики, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Москва достигла второго места среди мегаполисов всего мира по валовому продукту, по экономике. В Москве проходит, по сути дела, вторая волна современной индустриализации, развиваются все сферы экономики, включая промышленные предприятия, транспорт, социальная сфера, креативная индустрия", - сказал Собянин на Дне города.

https://ria.ru/20250913/putin-2041662356.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей собянин, общество