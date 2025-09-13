Рейтинг@Mail.ru
Собянин рассказал о второй волне индустриализации в Москве
14:41 13.09.2025
Собянин рассказал о второй волне индустриализации в Москве
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Москве проходит вторая волна современной индустриализации, развиваются все сферы экономики, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Москва достигла второго места среди мегаполисов всего мира по валовому продукту, по экономике. В Москве проходит, по сути дела, вторая волна современной индустриализации, развиваются все сферы экономики, включая промышленные предприятия, транспорт, социальная сфера, креативная индустрия", - сказал Собянин на Дне города.
москва, сергей собянин, общество
Москва, Сергей Собянин, Общество
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает на мероприятии в концертном зале "Зарядье" в Москве в честь Дня города
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Москве проходит вторая волна современной индустриализации, развиваются все сферы экономики, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Москва достигла второго места среди мегаполисов всего мира по валовому продукту, по экономике. В Москве проходит, по сути дела, вторая волна современной индустриализации, развиваются все сферы экономики, включая промышленные предприятия, транспорт, социальная сфера, креативная индустрия", - сказал Собянин на Дне города.
Президент РФ Владимир Путин выступает на мероприятии в концертном зале Зарядье в Москве в честь Дня города - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Москва олицетворяет историческую миссию России, заявил Путин
Вчера, 14:45
 
МоскваСергей СобянинОбщество
 
 
