Штурмовые группы ВС России вытесняют врага с территории Купянска
Штурмовые группы ВС России вытесняют врага с территории Купянска - РИА Новости, 13.09.2025
Штурмовые группы ВС России вытесняют врага с территории Купянска
Штурмовые группы ВС РФ находятся в харьковском Купянске, вытесняя врага с территории, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T10:03:00+03:00
2025-09-13T10:03:00+03:00
2025-09-13T10:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы рф
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Штурмовые группы ВС РФ находятся в харьковском Купянске, вытесняя врага с территории, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Штурмовые группы наших военных действительно пребывают в городе (Купянске - ред.). Ребята выполняют боевые задачи, уверенно вытесняя врага с территории города. Считаю важным не мешать им сейчас и дать всё сделать, как задумано", - сообщил Ганчев.
харьковская область
