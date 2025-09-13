https://ria.ru/20250913/kupjansk-2041617885.html

Штурмовые группы ВС России вытесняют врага с территории Купянска

Штурмовые группы ВС России вытесняют врага с территории Купянска

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Штурмовые группы ВС РФ находятся в харьковском Купянске, вытесняя врага с территории, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Штурмовые группы наших военных действительно пребывают в городе (Купянске - ред.). Ребята выполняют боевые задачи, уверенно вытесняя врага с территории города. Считаю важным не мешать им сейчас и дать всё сделать, как задумано", - сообщил Ганчев.

