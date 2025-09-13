Рейтинг@Mail.ru
09:00 13.09.2025
"Тихий убийца": академик Сергей Бойцов о том, что губит сосуды
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. С возрастом человек начинает чаще прислушиваться к собственному организму. Утренняя тишина нередко сопровождается мерным биением сердца и тревожной мыслью о том, какое атмосферное давление будет сегодня. Врачи же напоминают: сердечно-сосудистые заболевания остаются первой причиной преждевременной смертности в России.Академик РАН, главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов убежден, что гипертония — главный и самый опасный фактор риска. Но даже с ней можно справиться, если вовремя изучить врага и изменить привычки.Как давление превращается в ловушкуМедики называют гипертонию "тихим убийцей". Долгое время она может никак не проявляться, но постепенно разрушает сосуды, сердце, мозг и почки. У человека еще нет тревожных симптомов, но риск инсульта или инфаркта уже растет.По данным специалистов, 40 процентов россиян страдают повышенным давлением. После 50 лет кривая заболеваемости резко ползет вверх, а к 80 уже 90 процентов живут с гипертонией.Сергей Бойцов объясняет в интервью "Комсомольской правде", что сердечно-сосудистая система работает как сложная гидравлическая машина. Сердце сокращается, но со временем теряет эластичность и хуже расслабляется.Почки, выводящие жидкость, тоже работают не так, как в молодости. Избыток соли тянет воду в организм и поднимает давление. Сосуды становятся жесткими, как садовый шланг, и сопротивление возрастает. Получается замкнутый круг: болезнь ухудшает работу органов, а ослабленные органы ускоряют прогресс болезней.Но даже из этой ловушки есть выход. Как отмечает "Комсомольская правда", академик уверен: образ жизни способен замедлить старение сосудов. Наука пока не научилась полностью отменять возрастные изменения, но может отодвинуть их и смягчить последствия.Простое движение как лекарствоПрофилактика сердечных болезней обычно ассоциируется с овощами, умеренным питанием и отказом от курения. Но Бойцов делает акцент на другом. Он говорит, что настоящим ключом к здоровым сосудам становится движение.Капилляры — мельчайшие сосуды, пронизывающие каждый орган, — снабжают клетки кислородом и питательными веществами. Когда человек ведет сидячий образ жизни, большинство этих сосудов бездействуют, кровь циркулирует хуже, ткани начинают испытывать дефицит.Регулярная ходьба способна раскрыть капилляры. Ускоренный шаг в течение 30 или 40 минут в день помогает снизить давление и делает кровоток полноценным.Физическая активность в интерпретации врача — это не спорт больших достижений. Это простая дисциплина, которую можно встроить в повседневность.Интересно, что кардиология как наука прошла длинный путь в оценке роли движения. Еще несколько десятилетий назад пациентам с гипертонией советовали покой, считая нагрузку угрозой. Теперь врачи единодушны: умеренные аэробные нагрузки не просто разрешены, а необходимы. Эта перемена взглядов стала настоящим прорывом, подарив миллионам людей шанс на активную и долгую жизнь.Опасный жирОдной из главных угроз для сердца становится висцеральный жир. Он окружает внутренние органы и при избытке ускоряет старение сосудов. Подкожный жир чаще всего виден, а висцеральный коварно прячется. Именно он повышает риск инфарктов и инсультов, даже если фигура выглядит относительно стройной.Академик Бойцов советует простейший тест: измерить окружность талии. У мужчин безопасным считается показатель до 94 сантиметров, у женщин — до 80. Все, что больше 102 у мужчин и 88 у женщин, говорит о серьезной угрозе.Метод борьбы остается неизменным: меньше калорий и больше движения. Ни дорогостоящие исследования, ни модные диеты не заменят здравого смысла и дисциплины. Даже минимальная потеря лишних килограммов заметно снижает нагрузку на сосуды и сердце.Пять принципов, которые продлевают жизньСергей Бойцов выделяет несколько правил, которые должны стать привычкой для каждого.Первое: полный отказ от табака. Ни сигареты, ни электронные устройства не являются безвредными. Все они разрушают сосуды и приближают болезни.Второе: умеренность в еде. Переедание ведет к ожирению, а ожирение неизбежно тянет за собой гипертонию и диабет.Третье: ограничение соли. Лучше убрать солонку со стола.Четвертое: ежедневное движение. Самая полезная нагрузка для сердца и сосудов — это быстрая ходьба.Пятое: понимание, что здоровье нужно не только самому человеку. Оно важно для семьи, детей и родителей. Осознание ответственности помогает найти силы следовать правилам, даже когда не хочется.Опыт разных странМировая статистика показывает, что профилактика может менять судьбы целых поколений. В Японии снижение употребления соли привело к падению уровня инсультов. В Скандинавских странах массовое увлечение ходьбой с палками стало частью культуры, а продолжительность жизни выросла. В США программы по борьбе с курением спасли миллионы сердец.Россия тоже строит системную профилактику. В то же время академик Бойцов уверен: многое зависит от личной дисциплины. Каждый человек способен повлиять на собственное будущее. Сосуды стареют, но скорость этого процесса зависит от того, как мы живем. Чистый воздух, прогулки, отказ от лишней соли, плоский живот без избытка жира и улыбка после быстрой ходьбы — простые привычки, которые становятся щитом для сердца.Именно в этих мелочах заключена долгая жизнь. Сердце не прощает бездействия, но благодарит тех, кто бережет его труд.Ранее РИА Новости сообщало, как можно продлить жизнь на 20 лет — задача, посильная практически каждому из нас.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСергей Бойцов
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. С возрастом человек начинает чаще прислушиваться к собственному организму. Утренняя тишина нередко сопровождается мерным биением сердца и тревожной мыслью о том, какое атмосферное давление будет сегодня. Врачи же напоминают: сердечно-сосудистые заболевания остаются первой причиной преждевременной смертности в России.
Академик РАН, главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов убежден, что гипертония — главный и самый опасный фактор риска. Но даже с ней можно справиться, если вовремя изучить врага и изменить привычки.

Как давление превращается в ловушку

Медики называют гипертонию "тихим убийцей". Долгое время она может никак не проявляться, но постепенно разрушает сосуды, сердце, мозг и почки. У человека еще нет тревожных симптомов, но риск инсульта или инфаркта уже растет.
По данным специалистов, 40 процентов россиян страдают повышенным давлением. После 50 лет кривая заболеваемости резко ползет вверх, а к 80 уже 90 процентов живут с гипертонией.
Сергей Бойцов объясняет в интервью "Комсомольской правде", что сердечно-сосудистая система работает как сложная гидравлическая машина. Сердце сокращается, но со временем теряет эластичность и хуже расслабляется.
Почки, выводящие жидкость, тоже работают не так, как в молодости. Избыток соли тянет воду в организм и поднимает давление. Сосуды становятся жесткими, как садовый шланг, и сопротивление возрастает. Получается замкнутый круг: болезнь ухудшает работу органов, а ослабленные органы ускоряют прогресс болезней.
Но даже из этой ловушки есть выход. Как отмечает "Комсомольская правда", академик уверен: образ жизни способен замедлить старение сосудов. Наука пока не научилась полностью отменять возрастные изменения, но может отодвинуть их и смягчить последствия.
Простое движение как лекарство

Профилактика сердечных болезней обычно ассоциируется с овощами, умеренным питанием и отказом от курения. Но Бойцов делает акцент на другом. Он говорит, что настоящим ключом к здоровым сосудам становится движение.
Капилляры — мельчайшие сосуды, пронизывающие каждый орган, — снабжают клетки кислородом и питательными веществами. Когда человек ведет сидячий образ жизни, большинство этих сосудов бездействуют, кровь циркулирует хуже, ткани начинают испытывать дефицит.
Регулярная ходьба способна раскрыть капилляры. Ускоренный шаг в течение 30 или 40 минут в день помогает снизить давление и делает кровоток полноценным.
Физическая активность в интерпретации врача — это не спорт больших достижений. Это простая дисциплина, которую можно встроить в повседневность.
Интересно, что кардиология как наука прошла длинный путь в оценке роли движения. Еще несколько десятилетий назад пациентам с гипертонией советовали покой, считая нагрузку угрозой. Теперь врачи единодушны: умеренные аэробные нагрузки не просто разрешены, а необходимы. Эта перемена взглядов стала настоящим прорывом, подарив миллионам людей шанс на активную и долгую жизнь.
Опасный жир

Одной из главных угроз для сердца становится висцеральный жир. Он окружает внутренние органы и при избытке ускоряет старение сосудов. Подкожный жир чаще всего виден, а висцеральный коварно прячется. Именно он повышает риск инфарктов и инсультов, даже если фигура выглядит относительно стройной.
Академик Бойцов советует простейший тест: измерить окружность талии. У мужчин безопасным считается показатель до 94 сантиметров, у женщин — до 80. Все, что больше 102 у мужчин и 88 у женщин, говорит о серьезной угрозе.
Метод борьбы остается неизменным: меньше калорий и больше движения. Ни дорогостоящие исследования, ни модные диеты не заменят здравого смысла и дисциплины. Даже минимальная потеря лишних килограммов заметно снижает нагрузку на сосуды и сердце.

Пять принципов, которые продлевают жизнь

Сергей Бойцов выделяет несколько правил, которые должны стать привычкой для каждого.
Первое: полный отказ от табака. Ни сигареты, ни электронные устройства не являются безвредными. Все они разрушают сосуды и приближают болезни.
Второе: умеренность в еде. Переедание ведет к ожирению, а ожирение неизбежно тянет за собой гипертонию и диабет.
Третье: ограничение соли. Лучше убрать солонку со стола.
Четвертое: ежедневное движение. Самая полезная нагрузка для сердца и сосудов — это быстрая ходьба.
Пятое: понимание, что здоровье нужно не только самому человеку. Оно важно для семьи, детей и родителей. Осознание ответственности помогает найти силы следовать правилам, даже когда не хочется.

Опыт разных стран

Мировая статистика показывает, что профилактика может менять судьбы целых поколений. В Японии снижение употребления соли привело к падению уровня инсультов. В Скандинавских странах массовое увлечение ходьбой с палками стало частью культуры, а продолжительность жизни выросла. В США программы по борьбе с курением спасли миллионы сердец.
Россия тоже строит системную профилактику. В то же время академик Бойцов уверен: многое зависит от личной дисциплины. Каждый человек способен повлиять на собственное будущее. Сосуды стареют, но скорость этого процесса зависит от того, как мы живем. Чистый воздух, прогулки, отказ от лишней соли, плоский живот без избытка жира и улыбка после быстрой ходьбы — простые привычки, которые становятся щитом для сердца.
Именно в этих мелочах заключена долгая жизнь. Сердце не прощает бездействия, но благодарит тех, кто бережет его труд.
Ранее РИА Новости сообщало, как можно продлить жизнь на 20 лет — задача, посильная практически каждому из нас.
 
 
 
