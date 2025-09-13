У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали очередное землетрясение в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, его магнитуда составила 5,2, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН.
"Время UTC: 13 SEP 2025 06:22:25 (18.22 по камчатскому времени, 09.22 мск - ред). Координаты: 53.1659 северной широты, 160.4552 восточной долготы. Магнитуда: 5.2", - поделились ученые данными мониторинга в своем Telegram-канале.
По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой до трех баллов, говорится в сообщении учреждения.
По данным геофизической службы, эпицентр подземного толчка располагался в 124 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 40,1 километра.
Это второе ощущаемое в населенных пунктах Камчатки землетрясение на текущие сутки. Первое произошло у берегов Камчатки, по данным геофизической службы, сегодня в 14.37 по камчатскому времени (05.37 мск). По уточненной информации сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 7,4, в населенных пунктах инструментальная интенсивность составила до шести баллов.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов после мощного афтершока объявил режим повышенной готовности. Специалисты приступили к осмотру зданий на предмет повреждений.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки.