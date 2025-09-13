Рейтинг@Mail.ru
Кадыров сообщил о наступлении на позиции ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:14 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/kadyrov-2041743012.html
Кадыров сообщил о наступлении на позиции ВСУ в Запорожской области
Кадыров сообщил о наступлении на позиции ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 13.09.2025
Кадыров сообщил о наступлении на позиции ВСУ в Запорожской области
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успешном наступлении на позиции ВСУ в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T21:14:00+03:00
2025-09-13T21:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
чеченская республика (чечня)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152450_0:634:2047:1785_1920x0_80_0_0_52b425ca0cddc3bf62813980a056ee9e.jpg
ГРОЗНЫЙ, 13 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успешном наступлении на позиции ВСУ в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. &quot;Военнослужащие 270-го мотострелкового полка &quot;АХМАТ-Кавказ&quot; МО РФ под руководством … командира подразделения Хусейна Межидова, провели успешное наступление на позиции противника в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области&quot;, - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.По его словам, операция прошла согласно "разработанному плану атаки". Глава Чечни сообщил, что "артиллерия отработала чётко, обработав огнём территорию противника, пехота закрепилась на позициях". "Противник не выдержал, и его сопротивление быстро сошло на нет вместе с живой силой. Рубежи заняты, оборона противника посыпалась, личный состав "АХМАТ-Кавказ" сохранил привычный темп и продолжает охоту на укрофашистов", - заявил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152450_0:442:2047:1977_1920x0_80_0_0_b024fe2627576420614d7b0b2769f008.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, чеченская республика (чечня)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров сообщил о наступлении на позиции ВСУ в Запорожской области

Кадыров сообщил об успешном наступлении на позиции ВСУ в Запорожской области

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 13 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успешном наступлении на позиции ВСУ в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области.
«

"Военнослужащие 270-го мотострелкового полка "АХМАТ-Кавказ" МО РФ под руководством … командира подразделения Хусейна Межидова, провели успешное наступление на позиции противника в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области", - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, операция прошла согласно "разработанному плану атаки". Глава Чечни сообщил, что "артиллерия отработала чётко, обработав огнём территорию противника, пехота закрепилась на позициях".
"Противник не выдержал, и его сопротивление быстро сошло на нет вместе с живой силой. Рубежи заняты, оборона противника посыпалась, личный состав "АХМАТ-Кавказ" сохранил привычный темп и продолжает охоту на укрофашистов", - заявил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныЧеченская республика (Чечня)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала