Кадыров сообщил о наступлении на позиции ВСУ в Запорожской области

ГРОЗНЫЙ, 13 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успешном наступлении на позиции ВСУ в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. "Военнослужащие 270-го мотострелкового полка "АХМАТ-Кавказ" МО РФ под руководством … командира подразделения Хусейна Межидова, провели успешное наступление на позиции противника в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области", - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.По его словам, операция прошла согласно "разработанному плану атаки". Глава Чечни сообщил, что "артиллерия отработала чётко, обработав огнём территорию противника, пехота закрепилась на позициях". "Противник не выдержал, и его сопротивление быстро сошло на нет вместе с живой силой. Рубежи заняты, оборона противника посыпалась, личный состав "АХМАТ-Кавказ" сохранил привычный темп и продолжает охоту на укрофашистов", - заявил он.

