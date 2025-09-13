На выборах свердловского губернатора проголосовали более 16% избирателей

https://ria.ru/20250913/javka-2041723973.html

Явка на досрочных выборах губернатора Свердловской области, с учетом дистанционного электронного голосования, на 15.00 по местному времени (13.00 мск) составила

2025-09-13T14:37:00+03:00

2025-09-13T14:37:00+03:00

2025-09-13T19:29:00+03:00

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Явка на досрочных выборах губернатора Свердловской области, с учетом дистанционного электронного голосования, на 15.00 по местному времени (13.00 мск) составила 16,09%, сообщила пресс-служба регионального избиркома. "Явка избирателей на 15.00 (13.00 мск - ред.), данные приведены с учетом ДЭГ (дистанционного электронного голосования - ред.), досрочные выборы губернатора Свердловской области - 16,09%", - следует из сообщения.В пятницу в 6.00 по мск в регионе начали работу избирательные участки для голосования. По данным облизбиркома, проведение трехдневного голосования в регионе обеспечивают 81 территориальная комиссия, 2431 постоянная участковая комиссия и 40 временных. Предыдущие выборы главы региона состоялись три года назад, голосование тогда прошло в течение одного дня. На пост главы Свердловской области претендуют пять кандидатов: врио губернатора Денис Паслер ("Единая Россия"), депутат Госдумы Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), депутаты областного заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев ("Новые люди") и Александр Каптюг (ЛДПР). Президент России Владимир Путин 26 марта принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора региона. До этого Паслер занимал должность губернатора Оренбургской области. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях – проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

