В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения

13.09.2025

В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ярославля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ярославля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.

