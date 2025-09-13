https://ria.ru/20250913/jaroslavl-2041606975.html
В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ярославля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
