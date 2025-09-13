Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава разведки Индонезии прокомментировал беспорядки в стране - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:38 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/indoneziya-2041591134.html
Экс-глава разведки Индонезии прокомментировал беспорядки в стране
Экс-глава разведки Индонезии прокомментировал беспорядки в стране - РИА Новости, 13.09.2025
Экс-глава разведки Индонезии прокомментировал беспорядки в стране
Ситуация с беспорядками в Индонезии имела признаки операции спецслужб, а не естественного социального процесса, заявил в интервью РИА Новости экс-руководитель... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T03:38:00+03:00
2025-09-13T03:38:00+03:00
в мире
индонезия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037388140_1:0:719:404_1920x0_80_0_0_8f114002ae6e2e7a047fd3e84eb9bcd5.jpg
ДЖАКАРТА, 13 сен - РИА Новости. Ситуация с беспорядками в Индонезии имела признаки операции спецслужб, а не естественного социального процесса, заявил в интервью РИА Новости экс-руководитель национального разведуправления Индонезии генерал Хендроприоно. Недавно по всей Индонезии прокатились масштабные беспорядки, поводом для которых формально стало намерение властей ввести надбавки для парламентариев. Протестующие наносили вред инфраструктуре, грабили дома и поджигали общественные учреждения. Президент страны частично согласился с требованиями демонстрантов, и волнения удалось прекратить. "Ситуация сейчас выглядит иррационально - это признаки операции спецслужб, а не естественного социального процесса", - описал индонезийский генерал недавние беспорядки в Индонезии.
https://ria.ru/20250912/indonezija-2041380544.html
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037388140_90:0:629:404_1920x0_80_0_0_60667d6a6e3c4c6a1fc79c66f6c97b29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индонезия
В мире, Индонезия
Экс-глава разведки Индонезии прокомментировал беспорядки в стране

Генерал Хендроприоно: беспорядки в Индонезии имели признаки операции спецслужб

© Фото : Tempo EnglishДемонстрация у здания парламента Индонезии в Джакарте
Демонстрация у здания парламента Индонезии в Джакарте - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© Фото : Tempo English
Демонстрация у здания парламента Индонезии в Джакарте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 13 сен - РИА Новости. Ситуация с беспорядками в Индонезии имела признаки операции спецслужб, а не естественного социального процесса, заявил в интервью РИА Новости экс-руководитель национального разведуправления Индонезии генерал Хендроприоно.
Недавно по всей Индонезии прокатились масштабные беспорядки, поводом для которых формально стало намерение властей ввести надбавки для парламентариев. Протестующие наносили вред инфраструктуре, грабили дома и поджигали общественные учреждения. Президент страны частично согласился с требованиями демонстрантов, и волнения удалось прекратить.
"Ситуация сейчас выглядит иррационально - это признаки операции спецслужб, а не естественного социального процесса", - описал индонезийский генерал недавние беспорядки в Индонезии.
Микрофоны в студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В Индонезии заявили, что в стране прислушиваются к материалам Sputnik
12 сентября, 10:16
 
В миреИндонезия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала