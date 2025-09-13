https://ria.ru/20250913/indoneziya-2041591134.html

Экс-глава разведки Индонезии прокомментировал беспорядки в стране

Экс-глава разведки Индонезии прокомментировал беспорядки в стране

ДЖАКАРТА, 13 сен - РИА Новости. Ситуация с беспорядками в Индонезии имела признаки операции спецслужб, а не естественного социального процесса, заявил в интервью РИА Новости экс-руководитель национального разведуправления Индонезии генерал Хендроприоно. Недавно по всей Индонезии прокатились масштабные беспорядки, поводом для которых формально стало намерение властей ввести надбавки для парламентариев. Протестующие наносили вред инфраструктуре, грабили дома и поджигали общественные учреждения. Президент страны частично согласился с требованиями демонстрантов, и волнения удалось прекратить. "Ситуация сейчас выглядит иррационально - это признаки операции спецслужб, а не естественного социального процесса", - описал индонезийский генерал недавние беспорядки в Индонезии.

