https://ria.ru/20250913/indoneziya-2041591134.html
Экс-глава разведки Индонезии прокомментировал беспорядки в стране
Экс-глава разведки Индонезии прокомментировал беспорядки в стране - РИА Новости, 13.09.2025
Экс-глава разведки Индонезии прокомментировал беспорядки в стране
Ситуация с беспорядками в Индонезии имела признаки операции спецслужб, а не естественного социального процесса, заявил в интервью РИА Новости экс-руководитель... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T03:38:00+03:00
2025-09-13T03:38:00+03:00
2025-09-13T03:38:00+03:00
в мире
индонезия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037388140_1:0:719:404_1920x0_80_0_0_8f114002ae6e2e7a047fd3e84eb9bcd5.jpg
ДЖАКАРТА, 13 сен - РИА Новости. Ситуация с беспорядками в Индонезии имела признаки операции спецслужб, а не естественного социального процесса, заявил в интервью РИА Новости экс-руководитель национального разведуправления Индонезии генерал Хендроприоно. Недавно по всей Индонезии прокатились масштабные беспорядки, поводом для которых формально стало намерение властей ввести надбавки для парламентариев. Протестующие наносили вред инфраструктуре, грабили дома и поджигали общественные учреждения. Президент страны частично согласился с требованиями демонстрантов, и волнения удалось прекратить. "Ситуация сейчас выглядит иррационально - это признаки операции спецслужб, а не естественного социального процесса", - описал индонезийский генерал недавние беспорядки в Индонезии.
https://ria.ru/20250912/indonezija-2041380544.html
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037388140_90:0:629:404_1920x0_80_0_0_60667d6a6e3c4c6a1fc79c66f6c97b29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия
Экс-глава разведки Индонезии прокомментировал беспорядки в стране
Генерал Хендроприоно: беспорядки в Индонезии имели признаки операции спецслужб