Экс-глава разведки Индонезии рассказал, чего ожидает от России
Экс-глава разведки Индонезии рассказал, чего ожидает от России - РИА Новости, 13.09.2025
Экс-глава разведки Индонезии рассказал, чего ожидает от России
Экс-руководитель национального разведуправления Индонезии генерал Хендроприоно заявил в интервью РИА Новости, что хотел бы, чтобы Россия поддержала созданную им
2025-09-13T07:32:00+03:00
2025-09-13T07:32:00+03:00
2025-09-13T07:39:00+03:00
ДЖАКАРТА, 13 сен — РИА Новости. Экс-руководитель национального разведуправления Индонезии генерал Хендроприоно заявил в интервью РИА Новости, что хотел бы, чтобы Россия поддержала созданную им концепцию "философии разведки". "Я сформулировал "манифест разведки": философия — это знание, которое критикует практику любой науки. В нашем случае — практику разведки. Нам нужна не "практика", а "праксис", то есть практика, сопряжённая с ценностью и высшими принципами. Иначе происходят вещи вроде "оружия массового поражения в Ираке" — без доказательств. Кто несёт ответственность за подобные клеветнические операции? Я считаю, что университеты по всему миру должны преподавать философию разведслужб — чтобы отличать их операцию от террора", - поделился Хендроприоно, критикуя работу спецслужб США. "Когда ты убиваешь людей, придумывая повод — это террор, а не разведка. Когда ты убиваешь людей, потом обвиняешь этих же людей в чем-то, что ты сам изобрел. Это ненормально. Я объявил этот манифест, и, слава Богу, его подхватили многие страны: сначала Палестина, затем Египет и другие арабские государства. Хотелось бы поддержки и со стороны России", - предложил экс-глава разведки. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
