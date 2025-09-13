https://ria.ru/20250913/indonezija-2041601354.html

Экс-глава разведки Индонезии рассказал, чего ожидает от России

Экс-глава разведки Индонезии рассказал, чего ожидает от России

ДЖАКАРТА, 13 сен — РИА Новости. Экс-руководитель национального разведуправления Индонезии генерал Хендроприоно заявил в интервью РИА Новости, что хотел бы, чтобы Россия поддержала созданную им концепцию "философии разведки". "Я сформулировал "манифест разведки": философия — это знание, которое критикует практику любой науки. В нашем случае — практику разведки. Нам нужна не "практика", а "праксис", то есть практика, сопряжённая с ценностью и высшими принципами. Иначе происходят вещи вроде "оружия массового поражения в Ираке" — без доказательств. Кто несёт ответственность за подобные клеветнические операции? Я считаю, что университеты по всему миру должны преподавать философию разведслужб — чтобы отличать их операцию от террора", - поделился Хендроприоно, критикуя работу спецслужб США. "Когда ты убиваешь людей, придумывая повод — это террор, а не разведка. Когда ты убиваешь людей, потом обвиняешь этих же людей в чем-то, что ты сам изобрел. Это ненормально. Я объявил этот манифест, и, слава Богу, его подхватили многие страны: сначала Палестина, затем Египет и другие арабские государства. Хотелось бы поддержки и со стороны России", - предложил экс-глава разведки. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

2025

