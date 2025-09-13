https://ria.ru/20250913/gruzija-2041634166.html
Главу политсовета партии Саакашвили обвинили в призывах к госперевороту
Главу политсовета партии Саакашвили обвинили в призывах к госперевороту - РИА Новости, 13.09.2025
Главу политсовета партии Саакашвили обвинили в призывах к госперевороту
Служба государственной безопасности Грузии сообщила, что предъявила обвинение председателю политсовета оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили...
ТБИЛИСИ, 13 сен - РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии сообщила, что предъявила обвинение председателю политсовета оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движения" Левану Хабеишвили в публичных призывах к свержению власти. На днях Служба государственной безопасности Грузии задержала Хабеишвили изначально за то, что он "обещал взятки" правоохранителям. Сейчас политику вменяют преступления по статье 317 и части 2 статьи 339 УК Грузии – "призывы к свержению государственной власти Грузии", а также "обещание взятки (передачи денег) должностному лицу за совершение незаконного деяния. “На основании дополнительно собранных доказательств Левану Хабеишвили также было предъявлено обвинение по статье 317 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает публичные призывы к свержению государственной власти. С июня 2025 года обвиняемый систематически призывал граждан через телевизионные эфиры и социальные сети к совершению действий, направленных на свержение государственной власти, указывая для этого конкретные дату и место”, - говорится в заявлении СГБ.
грузия
