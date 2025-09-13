Рейтинг@Mail.ru
Главу политсовета партии Саакашвили обвинили в призывах к госперевороту - РИА Новости, 13.09.2025
11:42 13.09.2025
Главу политсовета партии Саакашвили обвинили в призывах к госперевороту
Главу политсовета партии Саакашвили обвинили в призывах к госперевороту
Служба государственной безопасности Грузии сообщила, что предъявила обвинение председателю политсовета оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили... РИА Новости, 13.09.2025
ТБИЛИСИ, 13 сен - РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии сообщила, что предъявила обвинение председателю политсовета оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движения" Левану Хабеишвили в публичных призывах к свержению власти. На днях Служба государственной безопасности Грузии задержала Хабеишвили изначально за то, что он "обещал взятки" правоохранителям. Сейчас политику вменяют преступления по статье 317 и части 2 статьи 339 УК Грузии – "призывы к свержению государственной власти Грузии", а также "обещание взятки (передачи денег) должностному лицу за совершение незаконного деяния. “На основании дополнительно собранных доказательств Левану Хабеишвили также было предъявлено обвинение по статье 317 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает публичные призывы к свержению государственной власти. С июня 2025 года обвиняемый систематически призывал граждан через телевизионные эфиры и социальные сети к совершению действий, направленных на свержение государственной власти, указывая для этого конкретные дату и место”, - говорится в заявлении СГБ.
в мире, грузия, михаил саакашвили, единое национальное движение
Главу политсовета партии Саакашвили обвинили в призывах к госперевороту

© Фото : State Security Service of GeorgiaЗдание Службы государственной безопасности Грузии
Здание Службы государственной безопасности Грузии - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© Фото : State Security Service of Georgia
Здание Службы государственной безопасности Грузии. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 13 сен - РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии сообщила, что предъявила обвинение председателю политсовета оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движения" Левану Хабеишвили в публичных призывах к свержению власти.
На днях Служба государственной безопасности Грузии задержала Хабеишвили изначально за то, что он "обещал взятки" правоохранителям.
Сейчас политику вменяют преступления по статье 317 и части 2 статьи 339 УК Грузии – "призывы к свержению государственной власти Грузии", а также "обещание взятки (передачи денег) должностному лицу за совершение незаконного деяния.
“На основании дополнительно собранных доказательств Левану Хабеишвили также было предъявлено обвинение по статье 317 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает публичные призывы к свержению государственной власти. С июня 2025 года обвиняемый систематически призывал граждан через телевизионные эфиры и социальные сети к совершению действий, направленных на свержение государственной власти, указывая для этого конкретные дату и место”, - говорится в заявлении СГБ.
В миреГрузияМихаил СаакашвилиЕдиное национальное движение
 
 
