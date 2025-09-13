Рейтинг@Mail.ru
Замдиректора ФСИН рассказал о ходе голосования в ЕДГ-2025 - РИА Новости, 13.09.2025
13:12 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/fsin-2041645692.html
Замдиректора ФСИН рассказал о ходе голосования в ЕДГ-2025
Замдиректора ФСИН рассказал о ходе голосования в ЕДГ-2025 - РИА Новости, 13.09.2025
Замдиректора ФСИН рассказал о ходе голосования в ЕДГ-2025
Голосование на выборах ЕДГ-2025 в учреждениях ФСИН России идет штатно, заявил замдиректора ФСИН Александр Матвеенко. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T13:12:00+03:00
2025-09-13T13:12:00+03:00
политика
россия
республика коми
севастополь
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041622089_0:333:3049:2048_1920x0_80_0_0_d10536bcb710d057a557e44741a57e6b.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Голосование на выборах ЕДГ-2025 в учреждениях ФСИН России идет штатно, заявил замдиректора ФСИН Александр Матвеенко. "Хотел бы отметить, что нами принимаются совместно с Центральной избирательной комиссией, территориальной избирательной комиссией, участковыми комиссиями серьезные меры для того, чтобы голосование прошло в штатном режиме, и оно так и идет", - сказал он, выступая в ЦИК. Матвеенко добавил, что основное внимание сосредоточено на том, чтобы право проголосовать было реализовано гражданами, содержащимися в СИЗО, стоящими на учетах уголовно-исполнительных инспекций, отбывающих наказание в исправительных центрах и наказание в виде принудительных работ. "И, конечно, наша задача максимально сделать так, чтобы все свои права реализовали, и это так и происходит", - заключил замглавы ФСИН. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
политика, россия, республика коми, севастополь, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Республика Коми, Севастополь, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Единый день голосования — 2025
Замдиректора ФСИН рассказал о ходе голосования в ЕДГ-2025

Замдиректора ФСИН Матвеенко: голосование на выборах ЕДГ-2025 идет штатно

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Голосование на выборах ЕДГ-2025 в учреждениях ФСИН России идет штатно, заявил замдиректора ФСИН Александр Матвеенко.
"Хотел бы отметить, что нами принимаются совместно с Центральной избирательной комиссией, территориальной избирательной комиссией, участковыми комиссиями серьезные меры для того, чтобы голосование прошло в штатном режиме, и оно так и идет", - сказал он, выступая в ЦИК.
Матвеенко добавил, что основное внимание сосредоточено на том, чтобы право проголосовать было реализовано гражданами, содержащимися в СИЗО, стоящими на учетах уголовно-исполнительных инспекций, отбывающих наказание в исправительных центрах и наказание в виде принудительных работ.
"И, конечно, наша задача максимально сделать так, чтобы все свои права реализовали, и это так и происходит", - заключил замглавы ФСИН.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
