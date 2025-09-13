https://ria.ru/20250913/evakuatsiya-2041643607.html
В Часовом Яре несколько пожилых семей ждут эвакуации
ЛУГАНСК, 13 сен – РИА Новости. Несколько пожилых семей остаются в одном из микрорайонов в Часовом Яре, ожидая возможности безопасной эвакуации, сообщил РИА Новости командир 299-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным "Нил". "Остается порядка трех семей, пожилой возраст и тут нужно сдвинуть фронт, чтобы спокойно их вывезти. Идет там перемещение по одному, два человека, от точки к точке, все это выполняют наши подготовленные бойцы, бабушки так не смогут", - пояснил "Нил". Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр находится почти вплотную к Артёмовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
