В Часовом Яре несколько пожилых семей ждут эвакуации - РИА Новости, 13.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:01 13.09.2025
В Часовом Яре несколько пожилых семей ждут эвакуации
специальная военная операция на украине
часов яр
артемовск (донецкая область)
донбасс
ЛУГАНСК, 13 сен – РИА Новости. Несколько пожилых семей остаются в одном из микрорайонов в Часовом Яре, ожидая возможности безопасной эвакуации, сообщил РИА Новости командир 299-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным "Нил". "Остается порядка трех семей, пожилой возраст и тут нужно сдвинуть фронт, чтобы спокойно их вывезти. Идет там перемещение по одному, два человека, от точки к точке, все это выполняют наши подготовленные бойцы, бабушки так не смогут", - пояснил "Нил". Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр находится почти вплотную к Артёмовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
часов яр, артемовск (донецкая область), донбасс
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Артемовск (Донецкая область), Донбасс
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкГород Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ
Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 сен – РИА Новости. Несколько пожилых семей остаются в одном из микрорайонов в Часовом Яре, ожидая возможности безопасной эвакуации, сообщил РИА Новости командир 299-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным "Нил".
"Остается порядка трех семей, пожилой возраст и тут нужно сдвинуть фронт, чтобы спокойно их вывезти. Идет там перемещение по одному, два человека, от точки к точке, все это выполняют наши подготовленные бойцы, бабушки так не смогут", - пояснил "Нил".
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр находится почти вплотную к Артёмовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
Вчера, 10:46
 
Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрАртемовск (Донецкая область)Донбасс
 
 
