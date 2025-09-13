Рейтинг@Mail.ru
В баре в Мадриде прогремел взрыв
18:54 13.09.2025 (обновлено: 21:05 13.09.2025)
В баре в Мадриде прогремел взрыв
2025-09-13T18:54:00+03:00
2025-09-13T21:05:00+03:00
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Двадцать один человек пострадал в результате взрыва в баре в Мадриде, сообщила региональная служба экстренной помощи. "Взрыв в баре... оказана помощь 21 пострадавшему", - говорится в сообщениях ведомства в социальной сети X. Отмечается, что речь идет о баре, расположенном в Мадриде. По данным службы экстренной помощи, трое получили серьезные ранения. На месте работают пожарные и кинологи. Причины инцидента неизвестны.
В баре в Мадриде прогремел взрыв, пострадали более 20 человек

Экстренные службы на месте взрыва в баре в Мадриде
Экстренные службы на месте взрыва в баре в Мадриде
© Getty Images / Europa Press News
Экстренные службы на месте взрыва в баре в Мадриде
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Двадцать один человек пострадал в результате взрыва в баре в Мадриде, сообщила региональная служба экстренной помощи.
"Взрыв в баре... оказана помощь 21 пострадавшему", - говорится в сообщениях ведомства в социальной сети X.
Отмечается, что речь идет о баре, расположенном в Мадриде. По данным службы экстренной помощи, трое получили серьезные ранения.
На месте работают пожарные и кинологи. Причины инцидента неизвестны.
