В баре в Мадриде прогремел взрыв
В баре в Мадриде прогремел взрыв - РИА Новости, 13.09.2025
В баре в Мадриде прогремел взрыв
Двадцать один человек пострадал в результате взрыва в баре в Мадриде, сообщила региональная служба экстренной помощи. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T18:54:00+03:00
2025-09-13T18:54:00+03:00
2025-09-13T21:05:00+03:00
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Двадцать один человек пострадал в результате взрыва в баре в Мадриде, сообщила региональная служба экстренной помощи. "Взрыв в баре... оказана помощь 21 пострадавшему", - говорится в сообщениях ведомства в социальной сети X. Отмечается, что речь идет о баре, расположенном в Мадриде. По данным службы экстренной помощи, трое получили серьезные ранения. На месте работают пожарные и кинологи. Причины инцидента неизвестны.
