ВС России атаковали дронами ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

ВС России атаковали дронами ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 13.09.2025

ВС России атаковали дронами ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

Операторы FPV-дронов 71-й отдельной мотострелковой дивизии группировки войск "Южная" нанесли удар по живой силе противника и БПЛА гексакоптерного типа R-18 на... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T09:01:00+03:00

2025-09-13T09:01:00+03:00

2025-09-13T09:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 71-й отдельной мотострелковой дивизии группировки войск "Южная" нанесли удар по живой силе противника и БПЛА гексакоптерного типа R-18 на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "Разведка зафиксировала перемещение пехоты ВСУ и передала координаты операторам беспилотников. Двумя точными попаданиями противник был ликвидирован… Операторы дронов тараном уничтожили гексакоптер R-18, применяемый украинскими войсками для сброса боеприпасов", - отметили в ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что такие действия существенно снижают возможности противника по разведке и корректировке огня.

