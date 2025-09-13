https://ria.ru/20250913/drony-2041606551.html
ВС России атаковали дронами ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 71-й отдельной мотострелковой дивизии группировки войск "Южная" нанесли удар по живой силе противника и БПЛА гексакоптерного типа R-18 на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "Разведка зафиксировала перемещение пехоты ВСУ и передала координаты операторам беспилотников. Двумя точными попаданиями противник был ликвидирован… Операторы дронов тараном уничтожили гексакоптер R-18, применяемый украинскими войсками для сброса боеприпасов", - отметили в ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что такие действия существенно снижают возможности противника по разведке и корректировке огня.
