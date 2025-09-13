Рейтинг@Mail.ru
ВС России атаковали дронами ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:01 13.09.2025 (обновлено: 09:02 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/drony-2041606551.html
ВС России атаковали дронами ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС России атаковали дронами ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 13.09.2025
ВС России атаковали дронами ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Операторы FPV-дронов 71-й отдельной мотострелковой дивизии группировки войск "Южная" нанесли удар по живой силе противника и БПЛА гексакоптерного типа R-18 на... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T09:01:00+03:00
2025-09-13T09:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_e218e56d6c11cede21af87138dccf7ef.jpg
ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 71-й отдельной мотострелковой дивизии группировки войск "Южная" нанесли удар по живой силе противника и БПЛА гексакоптерного типа R-18 на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "Разведка зафиксировала перемещение пехоты ВСУ и передала координаты операторам беспилотников. Двумя точными попаданиями противник был ликвидирован… Операторы дронов тараном уничтожили гексакоптер R-18, применяемый украинскими войсками для сброса боеприпасов", - отметили в ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что такие действия существенно снижают возможности противника по разведке и корректировке огня.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_9477ba2dc571f3833fffdaf5439db459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВС России атаковали дронами ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

Операторы FPV-дронов "Юга" атаковали ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 71-й отдельной мотострелковой дивизии группировки войск "Южная" нанесли удар по живой силе противника и БПЛА гексакоптерного типа R-18 на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Разведка зафиксировала перемещение пехоты ВСУ и передала координаты операторам беспилотников. Двумя точными попаданиями противник был ликвидирован… Операторы дронов тараном уничтожили гексакоптер R-18, применяемый украинскими войсками для сброса боеприпасов", - отметили в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что такие действия существенно снижают возможности противника по разведке и корректировке огня.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала