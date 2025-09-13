https://ria.ru/20250913/diversanty-2041630268.html

Балтийский флот отработал борьбу с диверсантами на учениях "Запад-2025"

Балтийский флот отработал борьбу с диверсантами на учениях "Запад-2025"

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Военнослужащие подразделений по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Балтийского флота в соответствии с планом проведения стратегических учений "Запад–2025" выполнили комплекс мероприятий по борьбе с условными диверсантами, сообщило Минобороны РФ в субботу. По замыслу учения, в районах базирования кораблей флота было зафиксировано движение подводных объектов, находящихся в акватории несанкционированно. На кораблях в подразделениях антитеррора была объявлена боевая тревога, приведены в готовность к применению технические средства и вооружение, подняты в воздух вертолеты морской авиации, сообщили в российском военном ведомстве. "В районы нахождения объектов направились патрульные катера с военнослужащими. Бойцы отрядов ПДСС, используя технические средства обнаружения, выявили позиции диверсантов и поразили живую силу условного противника с применением противодиверсионных гранатометов ДП-61 "Дуэль", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что в рамках проведения учения расчетом противодиверсионного реактивно-бомбометного комплекса ДП-62 "Дамба" была выполнена практическая стрельба по условному противнику в заданном квадрате морского полигона на расстоянии до трёх километров от уреза воды. Кроме того, в ходе учения личный состав отряда по борьбе с ПДСС предотвратил прорыв условных подводных диверсантов к кораблям. Были отработаны приемы подводного боя с применением специальных подводных пистолетов СПП-1, подводных автоматов АПС, а также холодного оружия, отметили в министерстве обороны РФ.

