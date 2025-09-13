Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, чего боятся в Британии перед выступлением Трампа и Стармера
17:50 13.09.2025
СМИ узнали, чего боятся в Британии перед выступлением Трампа и Стармера
СМИ узнали, чего боятся в Британии перед выступлением Трампа и Стармера - РИА Новости, 13.09.2025
СМИ узнали, чего боятся в Британии перед выступлением Трампа и Стармера
Британские чиновники боятся перспективы совместного брифинга для прессы, на котором президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Кира... РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Британские чиновники боятся перспективы совместного брифинга для прессы, на котором президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Кира Стармера неоднократно будут спрашивать об обвиненном в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансисте Джеффри Эпштейне, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник. "Перспектива совместного брифинга для прессы, на котором Трампа и Стармера неоднократно будут спрашивать об Эпштейне, вызывает кошмары у правительственных чиновников в Великобритании", - говорится в публикации. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством. Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
СМИ узнали, чего боятся в Британии перед выступлением Трампа и Стармера

Bloomberg: на брифинге для прессы Трампа и Стармера спросят о деле Эпштейна

© Flickr / sjdunphyФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© Flickr / sjdunphy
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Британские чиновники боятся перспективы совместного брифинга для прессы, на котором президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Кира Стармера неоднократно будут спрашивать об обвиненном в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансисте Джеффри Эпштейне, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
"Перспектива совместного брифинга для прессы, на котором Трампа и Стармера неоднократно будут спрашивать об Эпштейне, вызывает кошмары у правительственных чиновников в Великобритании", - говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Трамп назвал условия для введения "серьезных санкций" против России 
Вчера, 14:32
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
На Западе раскрыли, как Трамп разочаровал НАТО из-за России
Вчера, 17:23
 
