Рейтинг@Mail.ru
Что если мозг нас обманывает? Цитаты Татьяны Черниговской - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/chernigovskaya-2041495841.html
Что если мозг нас обманывает? Цитаты Татьяны Черниговской
Что если мозг нас обманывает? Цитаты Татьяны Черниговской - РИА Новости, 13.09.2025
Что если мозг нас обманывает? Цитаты Татьяны Черниговской
Просветитель, нейролингвист, биолог — все это один человек. Татьяна Черниговская регулярно проводит лекции, которые собирают полные залы, ее высказывания... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T09:55:00+03:00
2025-09-13T09:55:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151283/41/1512834189_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_43d0a1e03bff2e0c41dba8ec9006f9cb.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Просветитель, нейролингвист, биолог — все это один человек. Татьяна Черниговская регулярно проводит лекции, которые собирают полные залы, ее высказывания активно обсуждают. О наиболее интересных рассуждениях профессора — в материале РИА Новости.Большой путьТатьяна Владимировна родилась в Ленинграде 7 февраля 1947 года, ее родители были учеными: отец занимался физикой, мать — компьютерной лингвистикой.После школы она поступила на отделение английской филологии в ЛГУ имени Жданова. В дальнейшем Черниговская не стала останавливаться на гуманитарной специальности и решила продолжать образование в сфере естественных наук.Работала в Институте эволюционной физиологии и биохимии РАН имени Сеченова — в лабораториях биоакустики, функциональной асимметрии мозга человека и сравнительной физиологии сенсорных систем.В 1977 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности "Физиология", а в 1993-м — докторскую по "Теории языкознания" и "Физиологии".По инициативе ученого в СПбГУ открылась специализация "Психолингвистика" в 2000 году.Миллионы просмотров в интернетеШирокую известность Татьяна Владимировна приобрела, когда вела популярные циклы передач на канале "Культура", среди которых "Покажем зеркало природе…" и "Звездное небо мышления".Сегодня Черниговская стала очень популярной в интернете. Ее лекции набирают миллионы просмотров на YouTube.А многие ее высказывания действуют как щелчок, способный вывести человека из состояния сна."Большинство людей ведут себя так, как будто жизнь — это черновик &lt;…&gt;. Почему надо жить так, как будто будет возможность потом что-то исправить? Ничего никто не исправляет", — говорит она.К сожалению, многие живут так, будто у них будет вторая попытка. Но у жизни нет чернового варианта, свою судьбу мы пишем сразу на чистовик. Как только человек это осознает — каждое мгновение приобретает невероятную ценность.Может обмануть"Мы должны серьезно к мозгу относиться. Ведь он же нас обманывает. Вспомните про галлюцинации. Человека, который их видит, невозможно убедить, что их не существует. Для него они так же реальны, как для меня стакан, который стоит на этом столе. Мозг ему морочит голову, подавая всю сенсорную информацию, что галлюцинация реальна", — утверждает она.Часто Черниговская говорит, что мы воспринимаем мир через фильтры мозга. И тут нет гарантии, что мозг нас не обманывает. Как часто мы уверены, что владеем ситуацией?Она советует почаще задавать себе это вопрос.Мы лишь убеждены, что контролируемПри этом Черниговская отмечает: "Мозг принимает решение за 30 секунд до того, как человек это решение осознает. Тридцать секунд — это огромный период времени для мозговой деятельности. Так кто же в итоге принимает решение: человек или его мозг?"Черниговская убеждена, что человек далеко не всегда хозяин своего сознания. Мозг действует автономно, а мы лишь убеждены, что контролируем его. И если мозг ошибается, то это может привести к очень плохим последствиям."Хранит всю информацию, мимо которой прошел""Мозг хранит всю информацию, мимо которой он прошел, унюхал, попробовал, выпил и так далее, все там лежит. Если вы этого не помните, это не значит, что этого нет в мозгу. Поэтому я постоянно говорю: нельзя читать глупые книги, общаться с придурками, слушать плохую музыку, есть некачественную еду, смотреть бездарные фильмы", — подчеркивает Черниговская.Если мы в данный момент чего-то не помним, это совсем не значит, что это навсегда исчезло из нашего мозга. Все увиденное и услышанное остается в глубинах подсознания, влияя на наше мышление и решения, принимаемые в будущем.Не нужно быть дураком"Если тебе скучно жить — ты совсем дурак" — еще одно любопытное высказывание нейробиолога.Несмотря на прямолинейность, довольно интересное, по сути, скука — это признак пустоты в человеке.А ведь в мире столько всего, что способно увлечь, вдохновить и зажечь, возможно, нужно обратить внимание на себя и понять свои интересы, а не жаловаться на скуку.Хотя Черниговская не предлагает готовых ответов, она ставит много вопросов, заставляющих задуматься о том, как мы живем, что делаем и кем являемся.Высказывания Татьяны Владимировны о мозге, творчестве и реальности заставляют людей по-новому взглянуть на окружающий мир и самих себя.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151283/41/1512834189_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dc4d2be214de997f0d966ed751604aad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Что если мозг нас обманывает? Цитаты Татьяны Черниговской

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПрофессор Татьяна Черниговская
Профессор Татьяна Черниговская - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Профессор Татьяна Черниговская. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Просветитель, нейролингвист, биолог — все это один человек. Татьяна Черниговская регулярно проводит лекции, которые собирают полные залы, ее высказывания активно обсуждают. О наиболее интересных рассуждениях профессора — в материале РИА Новости.

Большой путь

Татьяна Владимировна родилась в Ленинграде 7 февраля 1947 года, ее родители были учеными: отец занимался физикой, мать — компьютерной лингвистикой.
После школы она поступила на отделение английской филологии в ЛГУ имени Жданова. В дальнейшем Черниговская не стала останавливаться на гуманитарной специальности и решила продолжать образование в сфере естественных наук.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрофессор в области нейронауки и психолингвистики Татьяна Черниговская во время интервью в радиорубке Sputnik на площадке Х Гайдаровского форума. 17 января 2019 года
Профессор в области нейронауки и психолингвистики Татьяна Черниговская во время интервью в радиорубке Sputnik на площадке Х-го Гайдаровского форума. 17 января 2019 - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Профессор в области нейронауки и психолингвистики Татьяна Черниговская во время интервью в радиорубке Sputnik на площадке Х Гайдаровского форума. 17 января 2019 года
Работала в Институте эволюционной физиологии и биохимии РАН имени Сеченова — в лабораториях биоакустики, функциональной асимметрии мозга человека и сравнительной физиологии сенсорных систем.
В 1977 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности "Физиология", а в 1993-м — докторскую по "Теории языкознания" и "Физиологии".
По инициативе ученого в СПбГУ открылась специализация "Психолингвистика" в 2000 году.

Миллионы просмотров в интернете

Широкую известность Татьяна Владимировна приобрела, когда вела популярные циклы передач на канале "Культура", среди которых "Покажем зеркало природе…" и "Звездное небо мышления".
Сегодня Черниговская стала очень популярной в интернете. Ее лекции набирают миллионы просмотров на YouTube.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМедиаконференция RT MEDIA TALK "В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов"
Медиаконференция RT MEDIA TALK В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Медиаконференция RT MEDIA TALK "В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов"
А многие ее высказывания действуют как щелчок, способный вывести человека из состояния сна.
"Большинство людей ведут себя так, как будто жизнь — это черновик <…>. Почему надо жить так, как будто будет возможность потом что-то исправить? Ничего никто не исправляет", — говорит она.
К сожалению, многие живут так, будто у них будет вторая попытка. Но у жизни нет чернового варианта, свою судьбу мы пишем сразу на чистовик. Как только человек это осознает — каждое мгновение приобретает невероятную ценность.
© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама XIV и российские ученые на конференции в Дели (справа налево: Далай-лама, Константин Анохин, Татьяна Черниговская)
Далай-лама XIV и российские ученые на конференции в Дели (Справа налево: Далай-лама, Константин Анохин, Татьяна Черниговская). - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Ольга Липич
Далай-лама XIV и российские ученые на конференции в Дели (справа налево: Далай-лама, Константин Анохин, Татьяна Черниговская)

Может обмануть

"Мы должны серьезно к мозгу относиться. Ведь он же нас обманывает. Вспомните про галлюцинации. Человека, который их видит, невозможно убедить, что их не существует. Для него они так же реальны, как для меня стакан, который стоит на этом столе. Мозг ему морочит голову, подавая всю сенсорную информацию, что галлюцинация реальна", — утверждает она.
Часто Черниговская говорит, что мы воспринимаем мир через фильтры мозга. И тут нет гарантии, что мозг нас не обманывает. Как часто мы уверены, что владеем ситуацией?
© Getty Images / imaginimaМозг человека
Мозг человека - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Getty Images / imaginima
Мозг человека
Она советует почаще задавать себе это вопрос.

Мы лишь убеждены, что контролируем

При этом Черниговская отмечает: "Мозг принимает решение за 30 секунд до того, как человек это решение осознает. Тридцать секунд — это огромный период времени для мозговой деятельности. Так кто же в итоге принимает решение: человек или его мозг?"
Черниговская убеждена, что человек далеко не всегда хозяин своего сознания. Мозг действует автономно, а мы лишь убеждены, что контролируем его. И если мозг ошибается, то это может привести к очень плохим последствиям.

"Хранит всю информацию, мимо которой прошел"

"Мозг хранит всю информацию, мимо которой он прошел, унюхал, попробовал, выпил и так далее, все там лежит. Если вы этого не помните, это не значит, что этого нет в мозгу. Поэтому я постоянно говорю: нельзя читать глупые книги, общаться с придурками, слушать плохую музыку, есть некачественную еду, смотреть бездарные фильмы", — подчеркивает Черниговская.
© Getty Images / koto_fejaНейроны мозга
Нейроны мозга - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Getty Images / koto_feja
Нейроны мозга
Если мы в данный момент чего-то не помним, это совсем не значит, что это навсегда исчезло из нашего мозга. Все увиденное и услышанное остается в глубинах подсознания, влияя на наше мышление и решения, принимаемые в будущем.

Не нужно быть дураком

"Если тебе скучно жить — ты совсем дурак" — еще одно любопытное высказывание нейробиолога.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМеждународный экспортный форум "Сделано в России"
Международный экспортный форум Сделано в России - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Международный экспортный форум "Сделано в России"
Несмотря на прямолинейность, довольно интересное, по сути, скука — это признак пустоты в человеке.
А ведь в мире столько всего, что способно увлечь, вдохновить и зажечь, возможно, нужно обратить внимание на себя и понять свои интересы, а не жаловаться на скуку.
Хотя Черниговская не предлагает готовых ответов, она ставит много вопросов, заставляющих задуматься о том, как мы живем, что делаем и кем являемся.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкXIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Дискуссионная программа
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Дискуссионная программа - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Дискуссионная программа
Высказывания Татьяны Владимировны о мозге, творчестве и реальности заставляют людей по-новому взглянуть на окружающий мир и самих себя.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала