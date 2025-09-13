Что если мозг нас обманывает? Цитаты Татьяны Черниговской
Профессор Татьяна Черниговская. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Просветитель, нейролингвист, биолог — все это один человек. Татьяна Черниговская регулярно проводит лекции, которые собирают полные залы, ее высказывания активно обсуждают. О наиболее интересных рассуждениях профессора — в материале РИА Новости.
Большой путь
Татьяна Владимировна родилась в Ленинграде 7 февраля 1947 года, ее родители были учеными: отец занимался физикой, мать — компьютерной лингвистикой.
После школы она поступила на отделение английской филологии в ЛГУ имени Жданова. В дальнейшем Черниговская не стала останавливаться на гуманитарной специальности и решила продолжать образование в сфере естественных наук.
Профессор в области нейронауки и психолингвистики Татьяна Черниговская во время интервью в радиорубке Sputnik на площадке Х Гайдаровского форума. 17 января 2019 года
Профессор в области нейронауки и психолингвистики Татьяна Черниговская во время интервью в радиорубке Sputnik на площадке Х Гайдаровского форума. 17 января 2019 года
Работала в Институте эволюционной физиологии и биохимии РАН имени Сеченова — в лабораториях биоакустики, функциональной асимметрии мозга человека и сравнительной физиологии сенсорных систем.
В 1977 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности "Физиология", а в 1993-м — докторскую по "Теории языкознания" и "Физиологии".
По инициативе ученого в СПбГУ открылась специализация "Психолингвистика" в 2000 году.
Миллионы просмотров в интернете
Широкую известность Татьяна Владимировна приобрела, когда вела популярные циклы передач на канале "Культура", среди которых "Покажем зеркало природе…" и "Звездное небо мышления".
Сегодня Черниговская стала очень популярной в интернете. Ее лекции набирают миллионы просмотров на YouTube.
Медиаконференция RT MEDIA TALK "В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов"
Медиаконференция RT MEDIA TALK "В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов"
А многие ее высказывания действуют как щелчок, способный вывести человека из состояния сна.
"Большинство людей ведут себя так, как будто жизнь — это черновик <…>. Почему надо жить так, как будто будет возможность потом что-то исправить? Ничего никто не исправляет", — говорит она.
К сожалению, многие живут так, будто у них будет вторая попытка. Но у жизни нет чернового варианта, свою судьбу мы пишем сразу на чистовик. Как только человек это осознает — каждое мгновение приобретает невероятную ценность.
Далай-лама XIV и российские ученые на конференции в Дели (справа налево: Далай-лама, Константин Анохин, Татьяна Черниговская)
Далай-лама XIV и российские ученые на конференции в Дели (справа налево: Далай-лама, Константин Анохин, Татьяна Черниговская)
Может обмануть
"Мы должны серьезно к мозгу относиться. Ведь он же нас обманывает. Вспомните про галлюцинации. Человека, который их видит, невозможно убедить, что их не существует. Для него они так же реальны, как для меня стакан, который стоит на этом столе. Мозг ему морочит голову, подавая всю сенсорную информацию, что галлюцинация реальна", — утверждает она.
Часто Черниговская говорит, что мы воспринимаем мир через фильтры мозга. И тут нет гарантии, что мозг нас не обманывает. Как часто мы уверены, что владеем ситуацией?
Мозг человека
© Getty Images / imaginima
Мозг человека
Она советует почаще задавать себе это вопрос.
Мы лишь убеждены, что контролируем
При этом Черниговская отмечает: "Мозг принимает решение за 30 секунд до того, как человек это решение осознает. Тридцать секунд — это огромный период времени для мозговой деятельности. Так кто же в итоге принимает решение: человек или его мозг?"
Черниговская убеждена, что человек далеко не всегда хозяин своего сознания. Мозг действует автономно, а мы лишь убеждены, что контролируем его. И если мозг ошибается, то это может привести к очень плохим последствиям.
"Хранит всю информацию, мимо которой прошел"
"Мозг хранит всю информацию, мимо которой он прошел, унюхал, попробовал, выпил и так далее, все там лежит. Если вы этого не помните, это не значит, что этого нет в мозгу. Поэтому я постоянно говорю: нельзя читать глупые книги, общаться с придурками, слушать плохую музыку, есть некачественную еду, смотреть бездарные фильмы", — подчеркивает Черниговская.
Нейроны мозга
© Getty Images / koto_feja
Нейроны мозга
Если мы в данный момент чего-то не помним, это совсем не значит, что это навсегда исчезло из нашего мозга. Все увиденное и услышанное остается в глубинах подсознания, влияя на наше мышление и решения, принимаемые в будущем.
Не нужно быть дураком
"Если тебе скучно жить — ты совсем дурак" — еще одно любопытное высказывание нейробиолога.
Международный экспортный форум "Сделано в России"
Международный экспортный форум "Сделано в России"
Несмотря на прямолинейность, довольно интересное, по сути, скука — это признак пустоты в человеке.
А ведь в мире столько всего, что способно увлечь, вдохновить и зажечь, возможно, нужно обратить внимание на себя и понять свои интересы, а не жаловаться на скуку.
Хотя Черниговская не предлагает готовых ответов, она ставит много вопросов, заставляющих задуматься о том, как мы живем, что делаем и кем являемся.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Дискуссионная программа
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Дискуссионная программа
Высказывания Татьяны Владимировны о мозге, творчестве и реальности заставляют людей по-новому взглянуть на окружающий мир и самих себя.