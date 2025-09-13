https://ria.ru/20250913/chernigovskaya-2041495841.html

Что если мозг нас обманывает? Цитаты Татьяны Черниговской

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151283/41/1512834189_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_43d0a1e03bff2e0c41dba8ec9006f9cb.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Просветитель, нейролингвист, биолог — все это один человек. Татьяна Черниговская регулярно проводит лекции, которые собирают полные залы, ее высказывания активно обсуждают. О наиболее интересных рассуждениях профессора — в материале РИА Новости.Большой путьТатьяна Владимировна родилась в Ленинграде 7 февраля 1947 года, ее родители были учеными: отец занимался физикой, мать — компьютерной лингвистикой.После школы она поступила на отделение английской филологии в ЛГУ имени Жданова. В дальнейшем Черниговская не стала останавливаться на гуманитарной специальности и решила продолжать образование в сфере естественных наук.Работала в Институте эволюционной физиологии и биохимии РАН имени Сеченова — в лабораториях биоакустики, функциональной асимметрии мозга человека и сравнительной физиологии сенсорных систем.В 1977 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности "Физиология", а в 1993-м — докторскую по "Теории языкознания" и "Физиологии".По инициативе ученого в СПбГУ открылась специализация "Психолингвистика" в 2000 году.Миллионы просмотров в интернетеШирокую известность Татьяна Владимировна приобрела, когда вела популярные циклы передач на канале "Культура", среди которых "Покажем зеркало природе…" и "Звездное небо мышления".Сегодня Черниговская стала очень популярной в интернете. Ее лекции набирают миллионы просмотров на YouTube.А многие ее высказывания действуют как щелчок, способный вывести человека из состояния сна."Большинство людей ведут себя так, как будто жизнь — это черновик <…>. Почему надо жить так, как будто будет возможность потом что-то исправить? Ничего никто не исправляет", — говорит она.К сожалению, многие живут так, будто у них будет вторая попытка. Но у жизни нет чернового варианта, свою судьбу мы пишем сразу на чистовик. Как только человек это осознает — каждое мгновение приобретает невероятную ценность.Может обмануть"Мы должны серьезно к мозгу относиться. Ведь он же нас обманывает. Вспомните про галлюцинации. Человека, который их видит, невозможно убедить, что их не существует. Для него они так же реальны, как для меня стакан, который стоит на этом столе. Мозг ему морочит голову, подавая всю сенсорную информацию, что галлюцинация реальна", — утверждает она.Часто Черниговская говорит, что мы воспринимаем мир через фильтры мозга. И тут нет гарантии, что мозг нас не обманывает. Как часто мы уверены, что владеем ситуацией?Она советует почаще задавать себе это вопрос.Мы лишь убеждены, что контролируемПри этом Черниговская отмечает: "Мозг принимает решение за 30 секунд до того, как человек это решение осознает. Тридцать секунд — это огромный период времени для мозговой деятельности. Так кто же в итоге принимает решение: человек или его мозг?"Черниговская убеждена, что человек далеко не всегда хозяин своего сознания. Мозг действует автономно, а мы лишь убеждены, что контролируем его. И если мозг ошибается, то это может привести к очень плохим последствиям."Хранит всю информацию, мимо которой прошел""Мозг хранит всю информацию, мимо которой он прошел, унюхал, попробовал, выпил и так далее, все там лежит. Если вы этого не помните, это не значит, что этого нет в мозгу. Поэтому я постоянно говорю: нельзя читать глупые книги, общаться с придурками, слушать плохую музыку, есть некачественную еду, смотреть бездарные фильмы", — подчеркивает Черниговская.Если мы в данный момент чего-то не помним, это совсем не значит, что это навсегда исчезло из нашего мозга. Все увиденное и услышанное остается в глубинах подсознания, влияя на наше мышление и решения, принимаемые в будущем.Не нужно быть дураком"Если тебе скучно жить — ты совсем дурак" — еще одно любопытное высказывание нейробиолога.Несмотря на прямолинейность, довольно интересное, по сути, скука — это признак пустоты в человеке.А ведь в мире столько всего, что способно увлечь, вдохновить и зажечь, возможно, нужно обратить внимание на себя и понять свои интересы, а не жаловаться на скуку.Хотя Черниговская не предлагает готовых ответов, она ставит много вопросов, заставляющих задуматься о том, как мы живем, что делаем и кем являемся.Высказывания Татьяны Владимировны о мозге, творчестве и реальности заставляют людей по-новому взглянуть на окружающий мир и самих себя.

