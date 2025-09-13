https://ria.ru/20250913/chempionat-2041438067.html

Эксперт рассказала о роли компетенции финала чемпионата высоких технологий

профессионалы. сделано в россии

чемпионат «профессионалы»

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Компетенция "Индивидуальные фармацевтические решения" финала чемпионата высоких технологий способствует развитию персонализированного лечения, сообщила ее главный эксперт Светлана Усатова.Соревнования стартуют в Великом Новгороде 17 сентября."Развитие этой компетенции создает условия для перехода от массового производства лекарств к индивидуальным подходам к лечению, оно способствует развитию технологического суверенитета в фармацевтике – снижению зависимости от зарубежных препаратов и развитию собственных технологий, стимулированию научных исследований и привлечению молодых специалистов, укреплению экспортного потенциала страны, развитию высокотехнологичного сектора фармацевтики", – отметила Усатова, ее слова приводит пресс-служба Института развития профессионального образования.Она подчеркнула, что модули чемпионата отражают потребности современной фарминдустрии к специалистам. Молодые профессионалы должны уметь работать с нормативной документацией, с индивидуальными рецептурными назначениями, учитывая при этом физико-химические несовместимости, знать технологии изготовления лекарственных форм. В числе важных навыков – работа на высокотехнологичном оборудовании, анализ полученных результатов при проведении всех видов контролей, формулировка заключений о качестве изготовленной продукции, знание требований к упаковке лекарственных средств и умение составить макеты упаковки, привлекательной для пациентов."Идеальный финалист – это не просто технолог или аналитик, а уникальный профессионал, который понимает полный цикл от анализа рецепта и производства до контроля качества и передачи безопасного, удобного и эстетически оформленного продукта конечному потребителю", – резюмировала Усатова.Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий. В этом году соревновательная программа посвящена обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения.Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

