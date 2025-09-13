https://ria.ru/20250913/britaniya-2041732102.html

Британская полиция оттесняет демонстрантов с Трафальгарской площади

2025-09-13T20:18:00+03:00

2025-09-13T20:18:00+03:00

2025-09-13T20:18:00+03:00

ЛОНДОН, 13 сен - РИА Новости. Полиция Лондона оттесняет демонстрантов с Трафальгарской площади на акции правого активиста Томми Робинсона, передает корреспондент РИА Новости. Ранее полицейские отгородили часть демонстрантов от правительственного квартала Уайтхолл, сдерживая их на Трафальгарской площади. Затем полицейские продолжили формировать кордоны, разбивая акцию на части. Отгороженные участники заняли пьедестал колонны Нельсона. По состоянию на 20.00 мск полиция оттесняет демонстрантов с Трафальгарской площади. При этом часть митингующих уже разошлась, количество людей убывает. Занявшие колонну Нельсона пока остаются на месте. Участники акции правого активиста Томми Робинсона в Лондоне под названием "Соединим королевство" собрались в субботу утром на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьер-министра Кира Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Робинсон заявил, что на демонстрацию вышли миллионы человек и опубликовал видео с воздуха, где видны улицы, заполненные людьми. При этом столичная полиция в комментарии изданию Guardian сообщила об около 110 тысячах протестующих на улицах Лондона. Также Робинсон ранее назвал акцию "праздником свободы слова", а его оппоненты — "праздником ненависти и лжи". Организатор отметил, что участники марша скандировали имя убитого американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Он выложил кадры, на которых видно, что некоторые демонстранты пришли с его портретом. Параллельно в Лондоне собрался небольшой контрпротест. Левые активисты выступают против ограничения миграции. Они считают, что страна должна принимать беженцев. Для обеспечения порядка полиция мобилизовала более тысячи силовиков.

Кордоны полиции в центре Лондона Полиция в Лондоне расставляет новые кордоны в центре, стремясь разделить на части толпу участников масштабной акции правых, передает корреспондент РИА Новости 2025-09-13T20:18 true PT0M27S

