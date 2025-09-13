https://ria.ru/20250913/britaniya-2041722664.html
Участники акции в Лондоне заняли пьедестал колонны Нельсона
Участники акции в Лондоне заняли пьедестал колонны Нельсона - РИА Новости, 13.09.2025
Участники акции в Лондоне заняли пьедестал колонны Нельсона
Участники акции правого активиста Томми Робинсона заняли пьедестал колонны Нельсона на Трафальгарской площади в центре Лондона, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.09.2025
ЛОНДОН, 13 сен — РИА Новости. Участники акции правого активиста Томми Робинсона заняли пьедестал колонны Нельсона на Трафальгарской площади в центре Лондона, передает корреспондент РИА Новости. Ранее конные и пешие полицейские отгородили часть демонстрантов от правительственного квартала Уайтхолл, сдерживая их на Трафальгарской площади. Отгороженные участники заняли пьедестал колонны Нельсона и поют песню "we will rock you" и скандируют "Томми, Томми". Участники акции правого активиста Томми Робинсона в Лондоне под названием "Соединим королевство" собрались в субботу утром на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьер-министра Кира Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Робинсон заявил, что на демонстрацию вышли миллионы человек и опубликовал видео с воздуха, где видны улицы, заполненные людьми. При этом столичная полиция в комментарии изданию Guardian сообщила об около 110 тысячах протестующих на улицах Лондона. Также Робинсон ранее назвал акцию "праздником свободы слова", а его оппоненты — "праздником ненависти и лжи". Организатор отметил, что участники марша скандировали имя убитого американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Он выложил кадры, на которых видно, что некоторые демонстранты пришли с его портретом. Параллельно в Лондоне собрался небольшой контрпротест. Левые активисты выступают против ограничения миграции. Они считают, что страна должна принимать беженцев. Для обеспечения порядка полиция мобилизовала более тысячи силовиков.
Захваченный активистами пьедестал колонны Нельсона на Трафальгарской площади
