https://ria.ru/20250913/britaniya-2041717472.html
Конная полиция создала кордон на акции в Лондоне
Конная полиция создала кордон на акции в Лондоне - РИА Новости, 13.09.2025
Конная полиция создала кордон на акции в Лондоне
Британская конная полиция выставила кордон на акции правого активиста Томми Робинсона в центре Лондона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T19:01:00+03:00
2025-09-13T19:01:00+03:00
2025-09-13T19:35:00+03:00
в мире
лондон
англия
чарли кирк
кир стармер
акция против нелегальной миграции в лондоне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041717797_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ea8c718cc66235e3cc7695f87a8b272b.jpg
ЛОНДОН, 13 сен — РИА Новости. Британская конная полиция выставила кордон на акции правого активиста Томми Робинсона в центре Лондона, передает корреспондент РИА Новости.Конные и пешие полицейские отгородили часть демонстрантов от правительственного квартала Уайтхолл, сдерживая их на Трафальгарской площади.Участники скандируют "позор, позор" в адрес полиции. Как сообщал Робинсон, на субботнюю акцию вышли миллионы человек.Участники собрались утром на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьер-министра Кира Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова.Сам Робинсон ранее назвал акцию "праздником свободы слова", а его оппоненты — "праздником ненависти и лжи". Организатор отметил, что участники марша скандировали имя убитого американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Он выложил кадры, на которых видно, что некоторые демонстранты пришли с портретом Кирка.Параллельно в Лондоне собрался небольшой контрпротест. Левые активисты выступают против ограничения миграции. Они считают, что страна должна принимать беженцев.Для обеспечения порядка полиция мобилизовала более тысячи силовиков.
https://ria.ru/20250913/britaniya-2041713332.html
лондон
англия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041717797_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_18750cab39d5098d7055fdff4684a7ec.jpg
Попытка конной полиции отрезать демонстрантов от правительственного квартала
Конная полиция преградила путь участникам масштабной акции правого активиста Томми Робинсона в центре Лондоне. Полицейские пытаются отрезать демонстрантов от правительственного квартала Уайтхолл. Участники на видео корреспондента РИА Новости с места событий скандируют "позор, позор" в адрес полиции.
2025-09-13T19:01
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, англия, чарли кирк, кир стармер, акция против нелегальной миграции в лондоне
В мире, Лондон, Англия, Чарли Кирк, Кир Стармер, Акция против нелегальной миграции в Лондоне
Конная полиция создала кордон на акции в Лондоне
Конная полиция создала кордон на акции правого активиста Робинсона в Лондоне