Конная полиция создала кордон на акции в Лондоне

Конная полиция создала кордон на акции в Лондоне - РИА Новости, 13.09.2025

Конная полиция создала кордон на акции в Лондоне

Британская конная полиция выставила кордон на акции правого активиста Томми Робинсона в центре Лондона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T19:01:00+03:00

2025-09-13T19:01:00+03:00

2025-09-13T19:35:00+03:00

в мире

лондон

англия

чарли кирк

кир стармер

акция против нелегальной миграции в лондоне

ЛОНДОН, 13 сен — РИА Новости. Британская конная полиция выставила кордон на акции правого активиста Томми Робинсона в центре Лондона, передает корреспондент РИА Новости.Конные и пешие полицейские отгородили часть демонстрантов от правительственного квартала Уайтхолл, сдерживая их на Трафальгарской площади.Участники скандируют "позор, позор" в адрес полиции. Как сообщал Робинсон, на субботнюю акцию вышли миллионы человек.Участники собрались утром на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьер-министра Кира Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова.Сам Робинсон ранее назвал акцию "праздником свободы слова", а его оппоненты — "праздником ненависти и лжи". Организатор отметил, что участники марша скандировали имя убитого американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Он выложил кадры, на которых видно, что некоторые демонстранты пришли с портретом Кирка.Параллельно в Лондоне собрался небольшой контрпротест. Левые активисты выступают против ограничения миграции. Они считают, что страна должна принимать беженцев.Для обеспечения порядка полиция мобилизовала более тысячи силовиков.

лондон

англия

Попытка конной полиции отрезать демонстрантов от правительственного квартала Конная полиция преградила путь участникам масштабной акции правого активиста Томми Робинсона в центре Лондоне. Полицейские пытаются отрезать демонстрантов от правительственного квартала Уайтхолл. Участники на видео корреспондента РИА Новости с места событий скандируют "позор, позор" в адрес полиции. 2025-09-13T19:01 true PT0M11S

